Осталеп: У трех кандидатов в примары Кишинева высокие шансы на успех

Трое кандидатов на пост генерального мэра муниципия Кишинев имеют более–менее высокие шансы попасть во второй тур досрочных выборов мэра молдавской столицы.

При этом, перед парламентскими выборами эффект от этих выборов будет велик как для тех, кто выиграет, так и для тех кто проиграет.

Такое мнение высказал директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший замминистра иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп, выступая в передаче «Главный вопрос c Юлией Федоровой» на телеканале НТВ-Молдова, передает Noi.md.

«После 10-летнего бреда Дорина Киртоака то, что сейчас я вижу между кандидатами - это уже выглядит чуть посерьезней и посолидней, чем та ахинея, которая неслась, и было понятно, что человек совершенно не способен ни на что, и это было реально уж слишком», - сказал политический аналитик и эксперт.

По его словам, три кандидата, которые имеют более – менее высокие шансы попасть во второй тур досрочных выборов главы столичного муниципия – это: Ион Чебан, Сильвия Раду и Андрей Нэстасе. «Эти три человека имеют хорошие шансы попасть во второй тур выборов. Тут хоть что-то слышишь, хоть что-то видишь, в глазах у них что-то есть. Опять же, основываясь на предыдущем опыте, я думаю, что кто бы ни был избран мэром, он не захочет повторить этот маразм что был, во-первых, а во вторых, и судьбу прежнего генпримара. Поэтому очень приятно, что был создан такой прецедент», - отметил Валерий Осталеп.

Он сказал, что реалистично относится к тому, что от человека, который временно находится в должности генпримара, вряд ли можно ожидать, что за месяц или два тот прямо все там поменяет. «Но меня очень беспокоит и смущает продолжение незаконных строек, которые не останавливаются и идут с какой-то непонятной скоростью. Очень серьезно смущает, что человек, который все это время подписывал эти разрешения - Нистор Грозаву - продолжает, судя по всему, подписывать такие же решения. Я шокирован сейчас, поскольку за всю свою жизнь не видел столько вырубленных деревьев в городе. Прямо какая-то спецоперация идет по уничтожению деревьев. Какой-то фанатизм. И это тоже нельзя не замечать, это необъяснимо», -подчеркнул политический аналитик и эксперт.

По его мнению, шансы у всех трех названных кандидатов высокие на проход во второй тур, хотя ничего нельзя исключать. «Но впервые за много лет такая серьезная ставка на этих выборах. Со всех точек зрения, это очень важно и для власти, кто будет руководить Кишиневом, и для жителей, а также и с политической точки зрения. Если бы эти выборы были бы в середине между парламентскими выборами, то это был бы один эффект. А сейчас перед парламентскими выборами эффект от досрочных выборов генпримара столицы будет велик, как для тех, кто их выиграет, так и для тех кто проиграет», - подчеркнул Валерий Осталеп.

Он также отметил, что предстоящие выборы покажут сколько в Кишиневеунионистов, учитывая, что в выборах примет участие несколько кандидатов от унионистских партий (Константин Кодряну - Партия национального единства, Валериу Мунтяну - Либеральная партия). Политический аналитик и эксперт полагает, что все вместе они наберут не более 2% голосов избирателей.