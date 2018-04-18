Почему Билл Гейтс не делал своим детям прививок?

Сообщение бывшего личного врача Билла Гейтса о том, что основатель Microsoft, разработчик и сторонник вакцинации «отказывался вакцинировать своих детей», прокатилось по СМИ всего мира и получило эффект разорвавшейся бомбы.

NOI.md попытался разобраться, почему не только Билл Гейтс, но и другие представители мировой элиты не вакцинируют своих детей. И что не знает о вакцинировании большинство обычных людей?

Билл Гейтс сказал...

Со слов врача, Билл Гейтс (отец троих детей) сказал, что им не нужны никакие прививки. Напомним, что на закрытой конференции в Калифорнии, в 2010 г., под названием TED2010 Conference в своей речи Гейтс заявил: “Сначала мы получили население. В мире сегодня 6,8 млрд. человек. Это число возрастет до примерно 9 млрд. Теперь, если мы действительно сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 10 или 15%”. То есть вакцины нужны не для здоровья, а для сокращения жизни увеличившегося населения планеты.

Тоже в 2010 г., на элитном Всемирном экономическом форуме в Давосе Гейтс объявил, что в течение следующего десятилетия его фонд выделит $10 млрд. на разработку и доставку новых вакцин для детей. Сам Гейтс это так прокомментировал в одном из телеинтервью: «Мы убеждены, что за это десятилетие можно достичь невероятного прогресса как в создании новых вакцин, так и в обеспечении того, что они дойдут до всех детей, в них нуждающихся. Мы можем сократить количество детских смертей в год с 9 млн. до половины этой цифры, если добьёмся успеха. Польза заключается в сокращении заболеваемости и СОКРАЩЕНИИ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ (!). Это действительно даёт обществу шанс позаботиться о себе в случае подобного вмешательства».

Там же он сообщил: «Мы обеспечиваем вакцинами около 75% детей мира (!). Мы просто собираем женщин из деревень, даём им вакцину, просим их обойти округу и найти детей. Затем мы платим другим, независимым людям, чтобы они пришли, осмотрели, провели обследование, оценили уровень покрытия. Основная идея того, почему богатые помогают бедным, я думаю в том, что ваше чувство справедливости говорит: «Почему дети богатых, редко болеющих подобными заболеваниями и почти никогда не умирающие от них, должны получать эти вакцины, когда дети бедняков, действительно умирающие от этих заболеваний, не получают их?» Это невероятно несправедливо, что у них нет доступа к вакцинам».

Поэтому, видимо, из обострённого чувства справедливости, Билл Гейтс сначала раздает вакцины детям бедного населения планеты, а уж потом до своих дойдет очередь.

Наше согласие не информированное

Хотя Молдова и относится к бедным странам, но её население получает достаточный уровень образования, чтобы делать осознанный выбор по поводу вакцинации своих детей. Но для этого наши сограждане должны быть информированными о преимуществах, которые они могут получить от прививки, и о потенциальных рисках. Однако в нашей стране как чиновники от медицины, так и врачи в один голос утверждают, что прививки – это однозначное благо и побочных явлений от них нет, кроме покраснения в месте укола и возможного незначительного, кратковременного повышения температуры тела. Поэтому абсолютное большинство родителей дают согласие на вакцинацию своих детей, оставаясь в полном неведении о возможных последствиях.

В цивилизованных странах по чьей-то неведомой указке (мировой «чёрной» аристократии?) запрещено даже сомневаться в безопасности вакцинации. Как только кто-то поднимает об этом вопрос, он сразу объявляется шарлатаном. Из-за этого даже нобелевских лауреатов обзывали шарлатанами и сумасшедшими. Даже в такой богатой, демократической стране, как США, официальная медицина замалчивает отрицательные эффекты после вакцинации. Более того, врачи, которые предлагают своим пациентам альтернативный график прививок, даже не выступая против вакцинации, лишь делая их разнесение во времени, подвергаются гонениям.

«Если вы хотите предоставить пациентам информированное согласие перед вакцинацией, недостаточно сказать им лишь то, что прививки снизили заболеваемость корью, - говорит директор глобального института вакцин «Подумай дважды» Нейл З. Миллер в документальном фильме «Правда о вакцинах», снятом в США в 2017 г. – Скажите им также, что исследования показали - в результате прививки от кори вы гораздо вероятнее будете госпитализированы, и что у вас будет выше вероятность эпилептических припадков и аллергии. Всё это задокументировано. Также повысится вероятность развития рака и сердечных заболеваний в последующей жизни, если вы получите эту прививку, потому что она подавляет возможность развития защитных факторов, которые вы можете приобрести, если переболеть естественным образом корью, будучи ребёнком».

Врач-педиатр, создатель движения «Врачи за информированное согласие» Пол Томас, который является членом Американской академии педиатрии, напомнил о том, что в мединституте студентам говорили о ятрогенных заболеваниях, которые вызваны действиями врачей.

«Я думаю, что мы утратили понимание ятрогенных эффектов вакцинации – понимания того, какой вред наносится в результате нашей программы вакцинации. Я написал книгу «Комфортный план вакцинации», т.к. столкнулся с этой проблемой в 2008 г., когда у моих четырех пациентов развился глубокий аутизм. К тому времени я уже изучил исследования и узнал о токсичности тиомерсала и алюминия, поэтому я больше не смог прививать, как обычно, согласно календарю прививок, предписанному Центром по контролю и профилактике заболеваемости США - CDC (в мае 1994 г. CDC признал своё прямое участие в разработке биологического оружия. - Прим. автора).

Больше всего меня беспокоила прививка от гепатита В для новорожденных (в Молдове её делают в первые сутки жизни). Ещё беспокоило количество вакцин. Например, дети в двухмесячном возрасте получают шесть разных вакцин, и в трёх из них содержится слишком много алюминия. Таким образом, прививка за прививкой - токсичность усугубляется. Этот подход нельзя назвать научно обоснованным», - полагает Пол Томас.

В Молдове в течение первых двух месяцев жизни дети получают девять вакцин - против вирусного гепатита В, туберкулёза, полиомиелита, гемофильной инфекции, коклюша-дифтерии-столбняка, ротавирусной инфекции и пневмококковой инфекции.

Что представляет собой тиомерсал?

На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что тиомерсал – соединение, которое содержит этилртуть, используемое для предотвращения роста бактерий и грибков в инактивированных (содержащих убитый вирус) вакцинах. Он также применяется при производстве вакцин для инактивации некоторых микрорганизмов и токсинов и для обеспечения стерильности линий по производству препаратов. Тиомерсал используется с 1930-х годов при производстве некоторых вакцин и других медицинских препаратов.

Вакцины, которые содержат тиомерсал, - против коклюша-дифтерии-столбняка (АКДС), против гепатита В, гемофильной инфекции (Hib-вакцина), бешенства, гриппа и менингококковых инфекций.

Обычно эти вакцины содержат в качестве консерванта тиомерсал в различных концентрациях (от 8 до 50 мкг на дозу вакцины). Кроме того, в некоторых вакцинах присутствуют лишь следы тиомерсала (<0,5 мкг на дозу), если при производстве вакцины тиомерсал использовался только в качестве инактивирующего вещества без добавления в конечный продукт в качестве консерванта.

Вакцины с тиомерсалом широко используются в мире. Некоторые содержащие тиомерсал препараты прошли преквалификацию ВОЗ (т.е. получили положительную оценку ВОЗ на соответствие международным стандартам качества, безопасности и эффективности) и в настоящее время поставляются через организации системы ООН.

В течение 2010 г. ЮНИСЕФ и Восполняемый фонд по закупке вакцин Панамериканской организации здравоохранения поставили 325 млн. доз вакцин, содержащих тиомерсал, для проведения плановой иммунизации и борьбы со вспышками таких инфекционных заболеваний, как грипп и эпидемический менингит.

Также ВОЗ считает, что ртуть относится к 10 химическим веществам или группам химических веществ, вызывающим большую озабоченность в отношении охраны здоровья человека. Подверженность воздействию ртути, даже в относительно малых количествах, может вызвать опасные последствия для здоровья человека, особенно в отношении развития плода и ребенка в ранний период жизни. Ртуть обладает токсическим воздействием на нервную, пищеварительную и иммунную системы, а также на лёгкие, почки, кожу и глаза.

Но при этом ВОЗ одобряет вакцины, содержащие ртуть для их введения даже младенцам! Более того, ртуть – не единственный вредный компонент вакцин.

Что знают врачи о рисках вакцинации?

Автор этих строк спросил об этом нескольких знакомых молдавских врачей. Они ответили, что ничего не знают. Их учили в мединституте тому, что прививки приносят только пользу и спасли человечество от многих болезней (по поводу «спасения» мы поговорим отдельно).

Известный американский врач-педиатр Ларри Палевски отметил, что во время его учебы в мединституте вакцинация мало обсуждалась, говорилось только о спасении жизни и защите от болезней и вот график прививок, который надо соблюдать.

«Я начал учёбу в 1983 г. и лишь в 1998 г. одна мать меня спросила: «Доктор, вы знали, что в вакцинах есть ртуть?» Я ответил: «Нет». Я стал изучать, что входит в состав вакцин, и узнал, что в них содержится ещё много веществ, которые влияют на структуру и функции клеток».

Этот пробел в знаниях подтвердили и другие врачи, которые дали интервью создателям фильма «Правда о вакцинах». Они ничего не знали о возможных проблемах после вакцинации. И нынешнее поколение будущих врачей понятия не имеет о том, что содержится в вакцинах. Даже в Гарварде этой теме не уделяется особого внимания. По словам врачей, во время педиатрической практики им просто давали график прививок и говорили, что задача врача – следить, чтобы все получили нужные прививки. Никогда не ставилась цель - оценивать всё это критически и не было стимула во всём разбираться. Однако давалась установка бороться с теми родителями, которые сомневаются в пользе вакцин.

Более того, если педиатр, работающий в США, не пропагандирует вакцинацию, он подвергает себя риску судебного преследования. Если педиатр спокойно принимает нежелание пациента прививать своего ребёнка в соответствии с календарем прививок, и этот ребёнок потом заболеет, то врача могут судить. А если по его настоянию родители будут бездумно следовать календарю прививок, то врач освобождается от любой ответственности.

В 2008 г. Пол Томас ввёл в свою практику неслыханное для педиатра обсуждение с каждым родителем реальных фактов о конкретной прививке – о преимуществах, рисках и альтернативах. Ведь в настоящее время педиатров только учат принуждать пациентов соглашаться на все прививки. На сайте Американской академии педиатрии есть страница, посвященная тому, как убеждать родителей, которые уклоняются от вакцинации.

Все вакцины – в кучу

Доктор Сюзанн Хамфрис обратила внимание на то, что несколько вакцин делается вместе. «Так нельзя, - уверена она. - Есть много типов вакцин. Некоторые содержат живые вирусы, другие – убитые вирусы, какие-то – убитые бактерии или их частицы или частицы вирусов. Поэтому имеет значение, о чём идет речь. Например, вакцина против коклюша содержит частицы токсинов или частицы самой бактерии. Такие вакцины сами по себе не стимулируют иммунный ответ организма. Для этого в них требуется добавить алюминий. Все вакцины содержат разные ингредиенты, поэтому несут разные риски и побочные эффекты».

В 2013 г. Институт медицины Академии наук США выпустил отчёт, в котором отмечалось, что федеральный график прививок для детей в возрасте до шести лет состоит из 69 доз и 14 видов вакцин и не был должным образом исследован на безопасность. В Молдове применяют 12 вакцин.

Учёные обратили внимание на то, что вакцины, возможно, исследовались по отдельности, но не изучались, будучи совмещенными в рамках общего графика, когда за один визит могут ставиться 8-10 вакцин! Необходимо отметить, что от страны к стране графики прививок не сильно отличаются. Все руководствуются рекомендациями ВОЗ. Однако все должны знать, что этот график вакцинации детей не исследовался на безопасность – такой вывод сделали американские учёные.

«Не был исследован синергический эффект, - констатирует педиатр Ларри Палевски. – Если возьмём один металл в вакцине, как он подействует на организм? Если их два вида, то как они вместе повлияют? А если два металла и антибиотик? Было обнаружено, что детоксикация от металла снижается в присутствии антибиотика, по сравнению с детоксикацией без антибиотика. Или возьмем два металла, антибиотик и микроорганизм, каков будет их синергический эффект? Не проводилось исследований, которые бы рассматривали эффект увеличения воздействия одних ингредиентов в присутствии других».

Врачи упорно не замечают

Нейл З. Миллер в своей книге «Обзор критических исследований вакцин» собрал 400 исследований, большинство из которых сделаны в последние годы. Все они говорят о том, что с вакцинами есть проблемы. Он это сделал для врачей, которые говорят, что нет исследований, которые бы показали, что прививки вызывают осложнения и они небезопасны. Кроме того, в рецензируемых научных журналах опубликованы сотни, если не тысячи исследований, которые это подтверждают. Но официальная медицина по-прежнему настаивает на безопасности прививок.

Когда-то в США врачи даже участвовали в рекламе конкретных марок сигарет, утверждая, что курить – хорошо, т.к. это помогает расслабиться. Сегодня аналогичная ситуация наблюдается с вакцинацией.

Почему производители ничего не боятся?

Потому что на производителей вакцин в США нельзя подать в суд за какое-либо негативное последствие, вызванное прививкой. Они добились этой привилегии путём откровенного шантажа. Cговорившись, владельцы бизнесов пришли в Конгресс и сказали, что рассматривают возможность полностью прекратить выпуск вакцин, потому что судебных исков против них стало слишком много. Если Конгресс им не поможет, они выйдут из этого бизнеса, и это будет ударом по национальной безопасности. В случае биотеррористической атаки или эпидемии не будет работающих производств, которые смогли бы быстро создать новые вакцины в чрезвычайной ситуации. «Если хотите, чтобы мы продолжали изготавливать вакцины, вам нужно дать нам иммунитет от судебного преследования», - заявили эти шантажисты от вакцин.

Так, в 1986 г. Конгресс пошёл на их условия. Так было положено начало программе компенсации от вакцинных увечий, закону о вакцинных увечьях и особому суду по вакцинам. В мире нет другого бизнеса, производящего какой-либо продукт, который несёт риск увечья или даже смерти, обязателен для использования каждым человеком помногу раз, и при этом не отвечает за последствия. Исследователи уверены: это говорит о том, что научные данные производителей - не в порядке, а вакцинация с поголовным прививанием всех и от всего, даже в отсутствие необходимости, превратилась в доходный бизнес.

Американский исследователь Иан Кларк в фильме «Правда о вакцинах» задаёт риторический вопрос: «Зачем в вакцинах содержится тиомерсал? Неужели нельзя придумать консервант лучше ртути? Производители кладут в вакцины сильнейший яд, знают об этом и не сообщают потребителям. Нам пришлось самим раскопать это, нас никто не предупредил. С детства нас накачивают всевозможными ядами. Если бы производители проявили ответственность, они бы приложили усилия, чтобы предотвратить любую возможность побочных реакций. А если бы исследования не были проведены должным образом, на них можно было бы подать в суд».

Но ведь, если нет ответственности, нет и необходимости контроля качества. Поэтому производители вакцин могут включать в их состав что угодно. В принципе, они это и делают, что доказывают обнаруженные в вакцинах известные нейротоксины. «То, что они делают с людьми, - это преступление», - уверен исследователь Майк Адамс.

Зная обо всём этом, Билл Гейтс и другие представители элиты не хотят подвергать своё потомство риску.

Что нормально?

В США есть система регистрации побочных реакций от вакцин (VAERS). Врачи или пациенты могут фиксировать в ней такие случаи. Пол Томас считает, что она не работает: «Во-первых, педиатр должен видеть эти негативные эффекты. Но любой педиатр скажет, что он не наблюдал ничего не нормального. Как такое возможно? Или реакций нет, или мы не знаем, на что смотреть? Я думаю – второе. Дело вот в чём: например, у детей бывают судороги после прививок, но мы говорим, что это – нормально. Но так ли это?

Давайте сравним привитых детей и не привитых. Случаются ли фебрильные судороги у не привитых? Возьмём синдром внезапной детской смертности. Меня учили, что это – нормально. Мы не знаем, чем он вызван, но это – нормально. Давайте сравним привитых и не привитых детей и посмотрим, одинакова ли у них частота синдрома внезапной смерти, неврологических нарушений, аутизма – всё это лишь верхушка айсберга. А как насчёт синдрома дефицита внимания? Синдрома гиперактивности? Расстройств аутического спектра, тревожных расстройств, депрессии? Я ещё не упомянул аутоиммунные проблемы, масштабы которых увеличиваются – стремительный рост диабета I типа, аллергии, экземы. Есть ли всё это у не привитых детей? Будет ли у них та же частота хронических заболеваний, которую мы видим у не привитых детей?».

Это вопросы, поставленные американским педиатром, должны поднять и в правительстве Молдовы, и в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты РМ, потому что речь идёт о здоровье населения страны – следовательно, о национальной безопасности.