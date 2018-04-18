Александр Лукашенко оценил молдавское вино в аэропорту Кишинева

По приглашению Игоря Додона в Молдову с официальным визитом прилетел Александр Лукашенко. В аэропорту Кишинева президентский спецборт приземлился в 12.00. Александра Лукашенко встретили почетный караул и люди в национальной одежде. Они предложили гостю каравай и молдавское вино. Глава Беларуси отведал и то, и другое.

- Хорошее вино, - похвалил он после глотка из традиционной глиняной посуды. - В Беларусь вы, наверное, такое не поставляете?!

В ответ Кирилл Габурич заверил, что много молдавских вин идут на экспорт в Беларусь. Правда, к встрече с Лукашенко министр экономики и инфраструктуры подготовился плохо и назвать точные цифры не смог.

После этого кортеж президента Беларуси двинулся в центр Кишинева, в сторону резиденции главы государства.

В Молдову Лукашенко прибыл по официальному приглашению Игоря Додона. Программа рассчитана на два дня - 18 и 19 апреля. Президент Молдовы проведет с белорусским коллегой стратегические переговоры.

В 14.00 в государственной резиденции по улице Николае Йорги, 23 состоится официальная церемония встречи двух президентов. В 14.10 после протокольных съемок главы государств перейдут к переговорам в формате тет-а-тет.

В 15.00 здесь же состоится встреча в расширенном формате. В 16.00 Александр Лукашенко и Игорь Додон сделают заявления для прессы.

Визит Александра Лукашенко в Молдову

Ранее Игорь Додон рассказал, что вместе с Александром Лукашенко они засеют молдавское поле на тракторе "Беларусь". В подарок молдавской стороне Лукашенко привез пять тракторов МТЗ-82 и две коммунальные машины на шасси автомобилей МАЗ. За счет этого Беларусь рассчитывает получить заказы для своих машиностроительных заводов.

В прошлом году Лукашенко заявил о готовности Белоруссии «сделать для Молдовы всё». Помимо этого у Лукашенко запланирована встреча с премьер-министром Павлом Филипом.

Из-за визита белорусского лидера некоторые улицы в центре столицы будут частично и временно перекрыты. Очевидцы сняли на видео внушительный президентский кортеж, направляющийся из аэропорта в центр Кишинева.