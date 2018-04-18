63,89% акций Moldindconbank выставлены на продажу

63,89% акций КБ Moldindconbank выставлены на продажу единым пакетом на аукцион на Фондовой бирже Молдовы, общая начальная цена их продажи оценивается в 760,1 млн. леев.

Как отмечается в сообщении банка, в частности, КБ Moldindconbank AО объявляет о выставлении на продажу 3173751 простых именных акций I класса КБ „Moldindconbank” (63,89% от уставного капитала), начиная c 17 апреля 2018 г.

Акции выставляются на продажу единым пакетом, посредством голосового аукциона, организованного на регулируемом рынке Фондовой биржи Молдовы. Голосовой аукцион будет проведен в период с 3 июля по 16 июля 2018 г. Начальная цена продажи составляет 239,5 лея за акцию.

Акции, выставленные на продажу, могут быть приобретены одним покупателем либо группой лиц, действующих согласованно, которые до соответствующего приобретения получили предварительное разрешение Национального банка Молдовы согласно условиям, установленным в ст.47-49 Закона №202 от 06.10.2017г. о деятельности банков.

Решение о продаже пакета акций КБ „Moldindconbank” принято в соответствии с положениями части (3) ст.52 Закона №202 от 06.10.2017 г. о деятельности банков и ст.11/1 Закона №171 от 11.07.2012г. о рынке капитала и на основании постановления Исполнительного комитета Национального банка Молдовы №278 от 20.10.2016 г., Постановления Национальной комиссии по финансовому рынку №7/1 от 29.01.2018 г. „О регистрации в Государственном реестре ценных бумаг” и решений Правления КБ „Moldindconbank” AО от 19.01.2018 г. (протокол №08) и от 13.04.2018 г. (протокол №43).

Как сообщалось ранее, КБ Moldindconbank находится в рамках режима раннего вмешательства, примененного с 20 октября 2016 г., вследствие установления согласованного действия группы лиц, которые приобрели и владели значительной долей в уставном капитале банка в размере 63,89% без предварительного письменного разрешения НБМ, нарушив, таким образом, положения Закона о финансовых учреждениях.

Решением от 20 октября 2016 г. НБМ назначил временных руководителей КБ Moldindconbank, полномочия которых неоднократно продлевались.

Как отмечал ранее НБМ, на 63,89% акций, принадлежащих группе лиц, согласованная деятельность которых была определена постановлением НБМ от 20 октября 2016, был ранее наложен арест в рамках уголовного дела. Позднее, в течение октября 2017 г. хранители ценных бумаг и регистрационное общество информировали банк о снятии ареста. В январе 2018 г., в соответствии с положениями законодательства, Правление КБ Moldindconbank одобрило решение об аннулировании некоторых выпущенных банком акций и выпуске новых акций в объеме 63,89% от уставного капитала банка. Эти ценные бмаги и были выставлены на продажу на Фондовой бирже Молдовы