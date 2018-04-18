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Ион Чебан обещает уютный город
18.04.2018

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара муниципия Кишинев Ион Чебан обещает качественный ремонт улиц и тротуаров, расширение автобусного и троллейбусного парка, а так же сборку автобусов в Кишиневе. Обещания были сделаны в рамках пресс-конференции, организованной напротив Городского автобусного парка в столице, передает IPN.

По словам Иона Чебан, концепция „Уютный город” предполагает качественные улицы и тротуары, современный общественный транспорт, легкий доступ для людей с ограниченными возможностями и мам с детьми в колясках в государственные учреждения и в общественный транспорт. Ион Чебан говорит, что ежегодно выделяются значительные суммы на ремонт дорог и тротуаров, но деньги не тратятся по назначению.

Кандидат утверждает, что в области ремонта муниципальных дорог произошли на протяжении многих лет одни из самых крупных хищений. Ион Чебан обещает план реабилитации дорог, которого представит на публичные обсуждения для вовлечения граждан в процесс принятия решений. Социалист говорит, что будет строго контролировать качество ремонтных работ, а если они не будут соответствовать требованиям, будут повторены за счет подрядчиков.

Говоря о муниципальном общественном транспорте, Ион Чебан отметил, что на сегодняшний день ситуация плачевная, хотя в последние годы было приобретено несколько единиц транспорта. Кандидат ПСРМ намерен расширить троллейбусный парк на 35 единиц, а автобусный – на 50 единиц. Ион Чебан обещает так же сборку автобусов в Кишиневе, процесс, который в перспективе позволит поставлять новые автобусы и в другие города Республики Молдова, в том числе экспортировать их за рубежом.


 
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