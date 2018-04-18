Лукашенко: Я приехал в Молдову не как гость, а как человек, любящий эту страну

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Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Республику Молдова началась с дружеских объятий с главой молдавского государства Игорем Додоном.
Сегодня, 18 апреля, начался визит в Молдову президента Беларуси, передает actualitati.md
На пороге государственной резиденции в Кишиневе Александра Лукашенко встретил президент Молдовы. Главы государств обменялись теплыми объятиями и крепким рукопожатием. Игорь Додон поблагодарил президента Беларуси за его визит в Кишинев.
На официальной церемонии Александр Лукашенко заявил, что у Молдовы есть всё для процветания — хороший климат, вино и богатая земля.
"Я приехал сюда не как гость, а как человек, любящий эту страну", — сказал белорусский лидер.
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