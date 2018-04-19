Сильвия Раду подала документы для регистрации в избирательной гонке

Исполняющая обязанности примара Сильвия Раду подал в среду, 18 апреля, в Окружной совет Кишинева документы для регистрации в избирательной гонке за пост генерального примара столицы, передает IPN.

Сильвия Раду заявила прессе, что собрала более 13 тыс. подписей. Она отметила, что решила участвовать в выборах, потому что запустила ряд проектов, важных для жителей столицы, которые должны быть доведены до конца. „Я хочу поблагодарить горожан за поддержку, за их подписи. Я надеюсь, что это голосование позволит деполитизировать муниципий Кишинев, страдающий от этого в последние годы. Я дам приоритет актуальным проблемам кишиневцев и никак политическим проблемам, как делают другие”, - отметила Сильвия Раду.

Она добавила, что после того, как будет подтвержден ее запрос, подаст в отставку, а у руля примэрии останется один из вице-примаров, который обеспечит временное исполнение обязанностей. Более того, она отметила, что не примет поддержку ни одной партии добавив, что является независимым кандидатом.

Сегодня же подала документы и кандидат Национал-либеральной партии на должность генерального примара муниципия Кишинев Александра Кан.

После жеребьевки, Александра Кан будет фигурировать в избирательном бюллетене под номером 8, а кандидат Партии прогрессивного общества Андрей Мунтяну будет под номером 9. Представитель Народной партии Молдовы Максим Брэилэ будет фигурировать под номеров 10, а Сильвия Раду – под номером 11.