Александр Лукашенко: Двусторонние отношения будут развиваться так, как хотят граждане

Отношения между Республикой Молдова и Республикой Беларусь будут развиваться так, как хотят граждане. Беларусь готова оказывать поддержку Республике Молдова в любой области, в той мере, в какой желает молдавская сторона. Об этом президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, находящийся с официальным визитом в Кишинев, заявил после встречи с президентом Игорем Додоном, передает IPN.

По словам белорусского лидера, Молдова производит все то, в чем нуждается Беларусь, и наоборот. Он отметил, что белорусская сторона готова поделиться своим опытом во всех сферах. Александр Лукашенко сказал, что приехав в Молдову, чувствует себя как дома.

Касаясь внешнего вектора Республики Молдова, Александр Лукашенко сказал, что „не следует ставить на колени малые народы, и указывать им куда идти, туда или сюда”. „Позвольте нам решать, как быть и как поступать. Я приветствую позицию президента брать все хорошее с обоих направлений”, - сказал Александр Лукашенко.

Президент Игорь Додон выразил уверенность, что потенциал сотрудничества между Молдовой и Беларусью используется не в полной мере. В этом контексте глава государства высказался за организацию в этом году нового заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Игорь Додон отметил положительную динамику роста товарооборота между двумя странами. По словам Игоря Додона, в 2017 году рост составил около 225 млн. долларов, что примерно на 10% больше, чем в 2016 году. Республика Беларусь входит в первую десятку торговых партнеров Республики Молдова, а по импорту молдавского вина занимает первое место, отметил президент. Кроме того, Молдова подписала с Беларусью более 90 торгово-экономических соглашений, еще одиннадцать документов готовятся к подписанию.

Главы двух государств обсудили в ходе встречи реализацию нескольких проектов, в частности создание совместного предприятия по хранению и сбыту нефтепродуктов белорусского производства, а также предприятия по розливу и бутилированию молдавского игристого вина и коньячной продукции. Особое внимание было уделено вопросам транспорта и др.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Молдове 18-19 апреля.