Правительство Молдовы приняло решение продлить время уплаты штрафа для водителей

Водителям в Молдове будет предоставлен более удобный срок для уплаты половины суммы штрафов, полученных в результате различных нарушений.

Сегодня, 18 апреля, на заседании правительства была одобрена поправка в закон, позволяющий в течение 72 часов оплатить вместо полной суммы начисленного штрафа только 50%. Теперь на оплату половины штрафа у нерадивых водителей будет не 72 часа, а три рабочих дня. Обоснованием для внесения этой поправки была названа необходимость синхронизировать возможность уплаты штрафов с работой учреждений, осуществляющих их прием.

Эта статья была изменена следующим образом: «(3) Нарушитель вправе оплатить половину положенного штрафа, если он оплачивается в течение не более 3 рабочих дней с даты доведения до сведения решения о применении наказания за правонарушение».

В таком случае считается, что наказание в виде штрафа исполнено полностью, за исключением случаев обжалования постановлений о наложении взыскания за правонарушение и если привлекаемое к ответственности лицо не отозвало свое заявление об оспаривании решения, принятого в отношении дела о правонарушении, до судебного расследования. Если нарушитель не выполнил эти условия или иск был отклонен, сумма штрафа должна быть выплачена в полном объеме.

Поправка вступит в силу после того, как за нее проголосуют парламентарии.