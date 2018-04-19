Диагноз для молдавской экономики: она близка к состоянию комы

Как бы мы не старались себя настроить на позитив, надеясь, что экономика нашей страны медленно, но все же развивается, эксперты говорят, что «чуть-чуть не считается»

Международный валютный фонд обнародовал апрельский доклад «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook). В нем говорится, что экономический рост в Молдове в этом году составит всего 3,5%, а инфляция — 4,7%. В прошлом докладе, который вышел в октяб­ре 2017 года, прогнозы МВФ составляли 3,7% для роста экономики и 5,3% - для инфляции.

Для Молдовы рост в 3,5% - ничтожно мал. Эксперты не раз говорили, что для такой экономики, как экономика Молдовы, чтобы почувствовались хоть какие-то улучшения, экономический рост должен составлять не менее 12%. Кроме того, тот небольшой рост, который имеется, съедает инфляция. Учитывая ее показатель, рост и вовсе отрицательный.

Более того, по мнению экономического эксперта Сергея Унгуряну, прогноз экономического роста МВФ может быть слишком оптимистичным.

- С одной стороны, они хотят поддержать правительство. С другой стороны, МВФ финансирует правительственные программы. Признаться в том, что они не идут или идут плохо, это признаться в ошибке поддержки данного правительства. В принципе, МВФ не был уличен в публиковании непроверенных цифр, он все-таки пытается давать правильные цифры, чтобы знать, кому давать деньги, ведь их нужно вернуть. Однако бывает, что цифры пририсовывают, чтобы показать, что от предоставленных денег есть эффект, - отметил эксперт.

Кроме того, по словам Сергея Унгуряну, показатели экономического роста и прогнозы сильно зависят от того, как их считать и от интерпретации.

Пациент скорее мертв, чем жив

На просьбу коррес­пондента «Комсомолки» поставить диагноз молдавской экономике, экономический эксперт сказал, что она близка к состоянию комы.

- Нет никакого развития! Если продолжится такая ситуация, экономические агенты просто перестанут работать, потому что это просто невыгодно. Любому производителю, фабрике и прочим необходимо, чтобы в стране был экономический прирост, чтобы у людей была покупательная способность. Тогда у экономических агентов есть программы развития, новые технологии, они готовы инвестировать и прочее, - отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, есть ли в экономике страны хоть какие-то положительные подвижки, эксперт сказал, что они слишком малы.

- Есть определенные экономические агенты, которые развиваются, но и те — с горем пополам, не самые лучшие истории. Они ситуацию не спасут. 2-3 более-менее работающих бизнеса не значит улучшение экономики. Нам нужны общие системные решения, - сказал Сергей Унгуряну, добавив, что пока у нас все нормально только с экспортом рабочей силы, которая обеспечивает нам нормальный источник доходов, да и это не навсегда, потому что поток уменьшается.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ