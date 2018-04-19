Михаил Формузал: Постсоветским странам вполне ...

В интервью порталу ТРИБУНА, бывший Башкан Гагаузии, Михаил Формузал высказал свое мнение о состояние дел в Молдове, в частности, и в Гагаузии в целом, а также ответил на ряд щекотливых вопросах, в том числе и касающихся его личной жизни.

Т: 15 апреля исполнилось три года, как вы завершили свой мандат Главы Гагаузии. С тех пор Вы не появлялись в публичной сфере и, кроме редких небольших постов в социальной сети, Вас не было заметно. С чем связано Ваше молчание?

М.Ф.: Полагаю я достаточно активно работал в публичной политике двадцать лет без перерыва и на мой взгляд это немало. В настоящее время, в силу различных обстоятельств, я нахожусь в длительном политическом отпуске.

Т: За три года по Вашей персоне многократно прошлись критически в медиапространстве относительно Вашего проживания в Германии. Что скажете на этот счёт?

М.Ф.: Я не планировал оказаться в Германии. Так сложились мои семейные обстоятельства. Думаю ещё немного времени и я вернусь обратно в Молдову. Ну а тех, кто проходились по моей персоне, уверен, ждёт большое разочарование. Медиапространство Молдовы и ее политическая кухня все более напоминает клоаку в которой немало адекватных людей утопили в фекалиях. Я спокойно отношусь к публикациям людей получающих за это деньги. В конце концов, они зарабатывают, как могут. Мое временное проживание в Европе большой плюс для меня. Я реально посмотрел как функционируют многие государственные службы и получил много полезной информации.

Т: Коротко, каковы Ваши впечатления от жизни в Германии?

М.Ф.: Если коротко то немцы взяли все хорошее в социальной сфере от бывшего союза и внедрили у себя, а мы взяли у них все что присущее дикому капитализму и внедрили в Молдове. Немцы хорошо работают и хорошо умеют отдыхать. Много времени уделяют спорту и путешествиям. Одно общее, и у них и у нас, одинаково и постоянно население ругает руководство страны. Многие в Молдове идеализируют европейскую модель, но должен сказать, что у них не все в порядке и я вижу многие признаки позднего СССР. Чиновники из Брюсселя при принятии решений не в полной мере учитывают всю гамму местной специфики присущую отдельным странам. Не знаю, удастся ли им избежать будущих проблем.

Т: В нашей стране, под давлением Европейского Союза, сейчас усиленно идёт борьба с коррупцией. Как Вы считаете, успех будет?

М.Ф.: Во всем мире идёт борьба с коррупцией однако пока никто её окончательно не победил. Эти все модели борьбы, ровно как и коррупционные схемы пришли к нам из Европы и США различными путями. Неужели у нас есть люди, наивно думающие что через Молдову прокачали деньги и украли миллиарды без участия высоких покровителей из-за рубежа? Современная банковская система позволяет определить кто, когда и где купил обычную коробку спичек. Тут миллиарды найти не могут! Неужели население думает, что из Европы некоторые известные люди приезжают в нашу страну и выступают в защиту тех, кто украл миллиард бескорыстно? Большое количество европейских банков промывших молдавские миллиарды никаким санкциям не подверглись. Так что в Европе тоже не все гладко. Что касается результатов в нашей стране, то незначительно ситуация улучшиться. Возможно кто-то и рассчитывает на реальные позитивные результаты этой борьбы, но анализ кадровых назначений на местах правящей партией на уровне автономии говорит о маловероятном существенном улучшении дел в борьбе с коррупцией. Повторюсь, коррупция есть везде в том числе и в Евросоюзе. Просто европейцы делают это с оглядкой на законы, а не так как у нас в Молдове. Ну нет у них столько нанашей и кумовей! Бедные они в этом плане. На мой взгляд реальные результаты этой борьбы и изменения произойдут тогда, когда само население этого захочет и будет требовать отчета у государственных мужей. Пока население предпочитает получить «политический продуктовый паёк» от добродетеля вместо ответа на вопрос об украденных миллиардах, серьезных изменений в борьбе с коррупцией не будет.

Т: Вы планируете осенью участвовать в выборах в Парламент РМ по одномандатному округу? И кто по Вашему мнению в автономии победит на этих выборах?

М.Ф.: У меня таких планов нет. Что касается выборов, то на мой взгляд руководство Гагаузии должно отказаться участвовать в этих выборах если народу автономии не будет предоставлено три мандата. Каждый район должен получить свой округ. Кроме этого республиканские партии должны предоставить в пятерке своих партийных списков места для представителей автономии. Что касается кто победит, то картина ясна. Победят нужные и заранее определенные кандидаты, у которых будет неограниченный финансовый и медийный ресурс. При этом кандидаты пойдут разными колоннами и под разными флагами, но с одним общим руководством. Перефразирую изречение из Библии… легче будет верблюду пролезть в игольное ушко, чем порядочному человеку попасть в Парламент Р.М.

Т: Но в Гагаузии очень сильны позиции Партии Социалистов. Они могут выиграть выборы.

М.Ф.: А они хотят выиграть выборы? Я так не думаю. Сценарий там другой. Их задача не получить контроль над Парламентом РМ. Полный контроль для них означает Кишинёвский майдан со стороны правых сил.

По их планам они будут говорить об украденной победе и фальсификациях, будут обращаться в суды и так далее. Эта технология давно ими хорошо обкатана и призвана обеспечить их безбедное положение с единственного источника финансирования политических проектов Молдовы на многие годы. Что касается позиции социалистов Гагаузии, то население проголосует за кандидатов демонстрирующих и призывающих к хорошим связям с Россией не обязательно являющихся при этом социалистами.

Т: Бытует мнение, что Игорь Додон стал Президентом РМ в том числе масштабной поддержке избирателей Гагаузии. Как Вы оцениваете работу Президента РМ и насколько оправдались надежды жителей автономии?

М.Ф.: Президента избрал весь народ Молдовы и оценку его деятельности дадут на следующих выборах. Многие в Гагаузии ожидали позитивных перемен после его избрания, однако пока их нет. Считаю, что роль Президента РМ в жизни страны неоправданно опустили до уровня электровыключателя. И ответственны за это все ветви власти. На мой взгляд, люди, облачённые прямым доверием населения, должны себя вести иначе. В своё время голосами жителей автономии хорошо и долго попользовался В. Воронин, а сейчас видимо настала очередь его ученика. Тут думаю должны задать себе вопрос сами жители автономии. Насколько оправдали эти политики доверие избирателей? Для меня картина с Президентом И. Додон давно полностью ясна, кроме одного. Не понимаю, почему Президент так часто говорит о каком-то бумеранге? То ли запустил его и ждёт обратно, то ли запустит, то ли в Австралию собрался за настоящим бумерангом?

Т: Что скажете про ситуацию в Гагаузии?

М.Ф.: Она тревожная. И к сожалению не вижу желания и воли ни у кого что либо противопоставить Кишиневскому «вхождению» в Гагаузию. Все те грязные схемы наезда на бизнес и людей, которые наша команда не пускала в автономию, сегодня уже у нас реализуются по полной программе. Опять зазвучали слова разделяющие нас на комратских и чадырлунгских. Мы серьезно откатились назад от демократических принципов. Про свободу слова и доступ к информации можно только помечтать. По кишинёвским лекалам расставляются родственники и друзья на ключевые позиции без учета профессиональной подготовки. Планка уровня и содержания идей, диалога, а также дискуссий в автономии серьезно опустился. Голос Гагаузии стал по тональности тише шёпота. Размещая в Комрате различные службы с прямым подчинением Кишинёву минуя власти автономии, это тактика сдачи в «плен» по китайскому варианту. Эта шутка звучит так …. объявим войну и каждый день по миллиону сдадимся в плен, а через год посмотрим, кто у кого окажется в плену. Когда все службы с подчинением Кишинёву разместят у нас посмотрим что останется от автономии? Похоже мало, кто в автономии понимает тактики действий Кишинева по размещению у нас укрупнённых и объединённых служб где последнее слово всегда будет не нашим. Эти действия направлены на снижение высокой мобилизационной составляющей Гагаузского народа в отстаивании своих прав и государственности. Руководство автономии предало ее интересы в угоду своим личным семейным бизнес интересам. Когда вся пирамида власти автономии со всеми службами, которые Кишинев охотно размещает в автономии, окажется в их прямом подчинении, о каком сопротивлении народом в отстаивается своих прав может пойти речь? Какую власть и государственность выйдет защищать народ? Профессиональные патриоты посаженные на зарплату, будут что-то лепетать про нарушенные нормы закона, а настоящих патриотов быстро нейтрализуют. Кто организует население на протесты? Хотя нам следует опасаться не столько кишиневских политиков, сколько своих руководителей. Все полномочия автономии сдают наши, нами избранные политики своими руками, делами и поступками, ради своего личного благополучия и выгоды. Позволю себе процитировать слегка изменив фразу одного известного исторического персонажа … В нашей гагаузской крепости нашли щель через которую прошёл таки ишак, гружённый золотом.

Т: Власти Гагаузии могут организовать протесты?

М.Ф.: Власть у нас танцует, занимается семейным бизнесом, путешествует и конструктивно сдаёт автономию. Им некогда заниматься проблемами автономии, тем более организовывать сопротивление кишиневскому «вхождению» в Гагаузию. Без указаний из центра, они уже ничего организовать не могут. Обязательства не позволяют.

Т: В последние годы в автономии создаётся некий культ референдума 2014 года. Об этом часто говорит и Башкан Гагаузии. Что скажете по этому поводу?

М.Ф.: Ее участие в организации и проведении референдума сводилось к тому, что она светилась на некоторых митингах вынужденно, понимая что это ей даст шанс поймать политическую волну. Заслуги ее там нет и на процент. Заслуга в проведении референдума, прежде всего принадлежит народу автономии. Выражая его волю Башкан вышел с инициативой, а Народное Собрание голосами восемнадцати депутатов приняло решение о проведении референдума. Те люди кто реально стояли и продвигали идею референдума и решали множество вопросов, в том числе финансовых для успешного проведения референдума, себя не афишировали. Придёт время, я назову этих людей и детали. Героями стали многие непричастные и даже откровенно саботировавшие референдум. Мне неприятно слышать мнение, что референдум мы провели зря. Нет не зря! Голос Гагаузии тогда услышали во всем мире. Гагаузия реально на практике преподала урок работы важнейшего инструмента демократии — референдума. Сегодня мне больно смотреть как легко сдали завоёванные позиции гагаузского народа на референдуме. Сдали публично присягнувшие, те, кто должен стоять на страже интересов народа и я это называю прямым предательством. Ещё больнее смотреть на то что огромную поддержку обещанную нам со стороны России, Турции и Евросоюза эта команда просто не может освоить. Нам готовы оказывать любую, в том числе и политическую поддержку, а умения и желания получить ее у этой команды просто нет. Мелкие победные отчеты и фотосессии не в счёт. Они тешат самолюбие и годятся для семейного альбома, но вреда от них больше чем пользы. Гагаузия получила процентов десять от тех договоренностей, что наша команда тогда достигла.

Т: В чем отличие на Ваш взгляд нынешнего Башкана Ирины Влах и ее команды от предыдущих?

М.Ф.: Все предыдущие были башканами Гагаузии, а она играет роль Башкана. Что касается команды, мы всегда ставили интересы автономии на первое место и рассматривали себя как нанятых народом управленцев. Мы были ответственны перед людьми и доступны. Эта команда ведёт себя как господа гагаузского народа. При этом не стесняются в социальных сетях выкладывать фотографии своей гламурной жизни. Сесть пьяным за руль автомобиля члену Исполкома Гагаузии и устраивать гонки с полицейскими при этом продолжать работать в исполкоме! Понятие ответственности перед людьми для этой команды недоступно.

Обычная мировая практика, если лидер слабый , вокруг него собирают команду сильных управленцев и это компенсирует этот недостаток. В нашем случае, какой лидер такая и команда. Что бы кто не говорил, но предыдущие команды были хорошо подготовлены к управлению автономией. Команды подбирались с учетом интересов всех трёх районов автономии и специфики национального состава сел и городов. Я однажды назвал нынешнюю команду клубом одиноких и разбитых сердец, но я и представить себе не мог что они ещё и обычные политические гопники приехавшие на заработки из Кишинева.

Т: Почему Вы критикуете команду, а избегаете критики лично Башкана Гагаузии?

М.Ф.: О нынешнем Башкане или хорошо или ничего. Выскажусь тогда, когда наступит время избирательной компании.

Т: Тогда что Башкан делает хорошо на Ваш взгляд?

М.Ф.: Немного научилась говорить на гагаузском, врет много и хорошо не краснея. Хорошо спекулирует на добром отношении жителей автономии к России. Отлично распространяют политические сплетни и стравливает людей. Очень хорошо переводит все личные провалы по сдаче полномочий автономии на депутатов Парламента РМ от Демпартии. Хорошо веселиться и проводит время. Много путешествует и отдыхает.

Т: Башкан обещала создать совет из числа предыдущих руководителей автономии и советоваться с ними по важным вопросам. К Вам лично обращались за советами?

М.Ф.: Спустя пару месяцев после прихода к власти нового Башкана, я осторожно сказал, что у неё случилось головокружение от собственных успехов. Похоже это головокружение до сих пор не прошло и думаю уже не пройдёт. На мой взгляд, она абсолютно уверена, что работает лучше чем все три башкана до неё вместе взятые за все годы и она не нуждается ни в чьих советах. В такой ситуации, вряд ли ей нужны мои советы. Тут даже всемогущий и знаменитый маг доктор В. Капанжи не в состоянии ей ничего посоветовать или помочь. Все же я бы дал её пиар-команде один совет. Прекратить лепить из своей госпожи образ железной леди Гагаузии. Это вызывает у нормальных людей смех. Жители Гагаузии гораздо теплее отнесутся к обычной женщине нуждающейся в их поддержке. Чтобы стать железной леди среди жителей Гагаузии надо сочетать в себе совокупные качества по меньшей мере Маргарет Тетчер и Мадлен Олбрайт, Кондолизы Райс и Марии Маруневич.

Т: В Гагаузии усиленно распространяют слухи что Вы будете продвигать на следующих Башканских выборах Николая Дудогло в обмен на какую-то должность.

М.Ф.: Демократическая партия в которой состоит Н. Дудогло сегодня имеет все рычаги управления в своем распоряжении и в состоянии, используя их, продвинуть любого человека на любую должность или отправить его в отставку. Не думаю, что они нуждаются в чьей-либо поддержке, имея контроль над всей страной. Что касается должностей. У них своих кадров и перебежавших к ним политических кочевников девать некуда, должностей не хватает. Я слышал об этих слухах и даже знаю одну даму, которая, через свою медиапомойку, называемую мною «спидинфо», распространяет их. Эти же медиа все восемь лет моей работы на посту Главы Автономии формировали в сознании людей образ двух заклятых врагов М. Формузала и Н. Дудогло, готовых перегрызть горло друг другу ради власти. Говорили, что из за этого автономия страдает. Ну нет меня и не мешаю никому. Почему мира нет? Почему лихорадит? Почему Башкан, обещавшая мир и согласие в автономии, конфликтует с Н. Дудогло?

Я немного раскрою некоторые детали нашего личного соперничества с Н. Дудогло. Мы оба гагаузы и друг другу вендетту не объявляли, также как и родственников и близких к нам людей не убивали. Нашему народу присуще чувство сопереживания в трудную минуту. У нас не принято радоваться чужой беде. Однажды Н. Дудогло попал в серьезную автомобильную аварию и я поехал в Кишинев и навестил его в больнице. Таким же образом я поступал и по отношению к другим моим политическим соперникам. Так принято у гагаузов. Я уверен, что окажись в подобной ситуации я, мои политические противники также навестили бы меня, несмотря на наше с ними политическое противостояние. Такова была ситуация во времена нашего противостояния, что Николай Дудогло открыто пошёл с Демократической Партией и таким образом смог привлечь для развития города Комрат огромные финансовые ресурсы. Но это открытое сотрудничество не позволило ему победить на выборах Башкана Гагаузии поскольку в обществе сформировалось отрицательное отношение к этой партии. Я всегда работал с премьер-министрами, какой бы они партии не были и привлекал ресурсы в автономию. Этот период нашей конкуренции я считаю был плодотворным прежде всего для развития инфраструктуры городов и сел автономии. Я всегда помнил что наши должности это временное явление и старался не переходить черту, за которой дальнейшее общение просто невозможно. Во времена руководства страной В. Воронина, я получил в подарок восемь уголовных дел за жесткую критику коммунистов. Тем не менее, я сохранил возможность общаться с В. Ворониным как и со всеми президентами страны избранными ранее, М. Снегуром и П. Лучинским. Что касается будущих выборов Башкана Гагаузии, мнение своё выскажу открыто, когда наступит предвыборный период. Сегодня у нас руководство автономии днем про-российское, а ночью в «политической постели» демпартии. Я думаю, демократы будут делать ставку на нынешнюю команду. Они для них удобнее и их практически ничто не связывает с Гагаузией. Исхожу из того что у Н. Дудогло есть определенная «гагаузкость», которая на мой взгляд не совсем устраивает демократов.

Т: Ответьте на один личный вопрос. Кто поджег Ваш дом и с какой целью?

М.Ф.: Это сделали люди из ближайшего политического окружения нынешнего Башкана Гагаузии. Так они мне дали сигнал, как далеко они могут пойти ради сохранения власти. Насколько меня информировали, по этому случаю на третьем этаже была организована масштабная гулянка. Та же самая «информационная помойка» именующая себя номером один в автономии, распространяла по всей Молдове слухи, что я сам поджег свой дом, чтобы получить страховку и вдобавок получить политическое убежище в Германии. Хотя мой дом не был застрахован и это можно проверить. Также, я не просил нигде никакого политического убежища. Это уже за пределами не только добра и зла, но и человеческого облика. Могу сказать, что дом мой полностью восстановлен и всю основную работу по его восстановлению сделал мой родственник Иван Формузал. Не могу понять, зачем именно в такой форме надо было меня предупреждать? Наша команда достойно завершила два своих мандата и единственная кто передала власть новому Главе Гагаузии так, как это принято в цивилизованном мире. Кроме этого, наша команда оставила в хорошем состоянии и с многочисленными заделами бюджетную сферу и экономику автономии с мощнейшими связями, как на западе так и на востоке. То, что с Кишинева никто не станет расследовать этот поджог, я и не сомневался. Признаюсь, ожидал чего угодно, но только не этого.

Т: Скажите а Ирина Влах Вам позвонила выразить хотя бы сожаление или предложила помощь?

М.Ф.: Нет, не позвонила.

Т: А как же гагаузское сопереживание, о котором Вы говорили?

М.Ф.: Возможно ей это чувство не доступно. Может быть, она не знает моего телефона. Может плотный график работы.

Т: Давайте затронем тему унионизма. Недавно в автономии провели одно мероприятие в селе Томай по защите государственности Молдова. Что побудило власти автономии провести его?

М.Ф.: Это все от лукавого предвыборные конвульсии. Во что превратили это собрание, состав участников и уровень дискуссий со свистками позорит нашу автономию. Реальность такова, что от нас мало будет зависеть, как молдаване и румыны будут решать свои вопросы. Мы же, ежедневно должны напоминать всему миру о нашем праве на самоопределение в случае потери Молдовой своего суверенитета и быть готовыми отстоять своё право на самостоятельную государственность. Молдова сейчас, как говорят военные, находиться во времени «Ч». Пойдём на восток, получим от правых майдан, пойдём на запад почти вся политическая верхушка останется не у дел, а многие ещё и попадут под уголовное преследование. Так что, в существующих реалиях никуда Молдова не пойдёт.

Т: Да, но кто признает в случае провозглашения независимости автономию в мире?

М.Ф.: В ходе наших многочисленных встреч с дипломатами и представителями власти многих стран, мы часто говорили одну фразу. Мы за сохранность молдавского государства и неукоснительное соблюдение Закона об особом правовом статусе Гагаузии. Но вы видите, что власти продвигают идею ликвидации Молдовы как государства. В этом случае, опираясь на принятый Закон об Особом правовом статусе Гагаузии и проведённый нами референдум Вы признаете Гагаузию?

Высокопоставленные представители нескольких стран, в том числе и стран Евросоюза дали нам такие гарантии и заверения опираясь на Закон об Особом правовом статусе Гагаузии. Есть в автономии люди которые слышали эти гарантии в кабинете Башкана Гагаузии. Можете не сомневаться, признают.

Т: А как экономически в этом случае выживет автономия?

М.Ф.: Раньше из Кишинева часто шли упреки, что Гагаузия дотационный регион. Мы дали достойный ответ на эти упрёки, предложив оставить дотационный регион на самостоятельное существование. Сейчас, слава Богу, хватает ума и больше про дотационный регион не говорят. После упреков в дотационности, я попросил наших специалистов подготовить расчеты с учетом всех факторов нашего потенциала в том числе учли даже газопроводные линии проходящих через территорию автономии. Наша команда делала эти расчеты и мы знаем как в этом случае будет существовать автономия. Не хочу раскрывать эти детали и идеи, но ни у кого не должно быть и тени сомнения в том, что мы в состоянии содержать себя и жить даже лучше чем сейчас. Сейчас двадцать первый век и реалии другие. Мы интересны своим опытом многим странам, как дружелюбный и гостеприимный народ с огромным потенциалом созидания, добившийся мирным путём своей государственности в РМ. В мире есть достаточно НПО, политиков, государственных деятелей, которым не безразлична судьба малого по численности, но сильного духом гагаузского народа. Лично я, предполагаю, что в какой-то новой форме некоторые постсоветские государства объединятся. Исхожу из того, что им надоест стоять десятилетиями как Турции в приемной Евросоюза и ждать пока примут. Молдова даже к приемной не допущена. Выпрашиваем гранты, обрастаем кредитами и потихоньку сдаем Брюсселю суверенитет своей страны. Уверен, постсоветским странам вполне по силам воссоздать процветающее государство на новых современных принципах миролюбивой самодостаточности и взаимоподдержки. Знаю, многие граждане некогда единой страны об этом мечтают.

Т: Надеюсь, мы с Вами в следующий раз побеседуем и о других вопросах касающихся автономии. Спасибо за интервью.

Кристина Пендя