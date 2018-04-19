Президент Беларуси президенту Молдовы: «Мы готовы вам помочь настолько, насколько это необходимо»

«Республика Беларусь готова оказать Республике Молдова помощь в любой сфере, в которой эта помощь необходима». Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции после встречи с президентом Республики Молдова Игорем Додоном.

Как сообщает ТРИБУНА, Игорь Додон заявил, что обсудил с президентом Лукашенко возможность участия белорусских компаний в ремонте молдавских дорог.

«Наши граждане считают, что Республика Беларусь является хорошим партнером для нашей страны. Я сделал все для развития наших отношений во всех сферах деятельности. У нас есть много подписанных двусторонних соглашений. Объем двусторонней торговли возрос на 10%. У нас есть много совместных предприятий, а Беларусь — это страна, в которую мы экспортируем больше всего молдавского вина.

Кроме того, в Молдове собирают белорусские трактора и троллейбусы, и мы надеемся, что и в дальнейшем мы будем поддерживать эти отношения. Мы обсудили и возможность открыть транспортное сообщение между Кишинэу и Минском. Также обсуждалась возможность участия белорусских компаний в ремонте молдавских дорог», — заявил Игорь Додон.

В свою очередь, президент Лукашенко отметил, что его страна готова и впредь сотрудничать с Молдовой в любой сфере деятельности. «Я приехал сюда, чтобы сказать, что все, что производит Молдова, нужно Белоруссии, и наоборот. У нас нет сфер, закрытых для сотрудничества. Мы хорошо проинформированы о ситуации в стране, мы проинформированы об отношениях молдаван с белорусами.

Мы готовы сотрудничать и в дальнейшем, и это не благотворительность. Мы будем готовить инженеров для сборки троллейбусов, если будет нужно. Приезжайте к нам, учитесь, мы вам поможем. Мы готовы вам помочь настолько, насколько это необходимо», — заявил Лукашенко.

Напоминаем, что президент Республики Беларусь находится в нашей стране с двухдневным официальным визитом, по приглашению президента Додона.

Кристина Парфени