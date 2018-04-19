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Политика
Образцовая мобилизация социалистов может принести им победу на выборах в первом же туре
19.04.2018

«Проевропейским правым не удалось выдвинуть единого кандидата на эти выборы. Причина в их политическом эгоизме», — пишет в своем личном блоге журналист Виктор Никитуш.

По его словам, «молдавские социалисты укрепляют свои ряды и сумели привлечь на свою сторону русскоязычных жителей столицы». «Количество участников митинга в день 9 мая, когда на постсоветском пространстве отмечают День Победы, будет первым доказательством мобилизации социалистов.

Есть риск того, что образцовая мобилизация социалистов приведет к их победе в первом же туре местных выборов. Это возможно при условии, что явка проевропейских избирателей будет низкой. Эгоизм проевропейских партий разочаровал избирателей», — считает журналист.

По его мнению, «Майя Санду могла бы быть тем единым кандидатом, который был бы в состоянии противостоять Иону Чебану». «Ее второстепенная роль является частью циничного политического уравнения: плохой результат Андрея Нэстасе на выборах освободит ее от обязанности создания с ним парламентского альянса», — отмечает Виктор Никитуш.

Кристина Пендя


 
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