Шокирующие заявления одного депутата в связи с политическими играми вокруг столичной примэрии!

Депутат-социалист Богдан Цырдя считает, что с отставкой Дорина Киртоакэ затягивали для того, чтобы дать Сильвии Раду время на подготовку к выборам столичного примара.

Как сообщает ТРИБУНА, Богдан Цырдя, в одной из соцсетей пишет, что это способствовало росту популярности Сильвии Раду.

«Почему Д.Киртоакэ в ноябре не подал в отставку и не спровоцировал тогда досрочные выборы? Ответ на поверхности: Сильвия Раду не успела еще набрать рейтинг. Ей нужно было 5-6 месяцев, чтобы накачаться до 20-21%. Поэтому Киртоакэ, как и ДПМ, агитировал за бойкот референдума, чтобы дать законную возможность Сильвии Раду сохранить власть.

Почему все-таки Киртоакэ сейчас подал в отставку, а не оставил все как есть? Да потому что Конгресс местных властей Европы начал давить на ДПМ, требуя организовать честные выборы в столице. То же требовал и ЕС взамен 100 млн. евро помощи», — пояснил депутат.

Богдан Цырдя также отмечает, что теперь Дорину Киртоакэ закрывают дело, а ДПМ берет контроль над столицей через Сильвию Раду, которая станет законным примаром. «Кандидат ЛП В.Мунтяну должен орать во всю глотку, что И.Чебан является кандидатом В.Плахотнюка», — пишет депутат.

Кристина Парфени