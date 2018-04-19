Бэсеску: Главный враг объединения - не Россия, а молдавские политики

Главный враг объединения Молдовы и Румынии - не Россия, а сегодняшние молдавские политики, - считает экс-президент Румынии, председатель Партии национального единства (PUN) Траян Бэсеску.

Как передает "ИНФОТАГ" он отметил в среду на презентации кандидата партии на выборах примара в Бэлць, он назвал "ложью" заявления некоторых молдавских политических деятелей, пытающихся убедить граждан, что у Молдовы есть шанс стать членом ЕС".

"Единственный шанс для РМ на лучшее будущее - это смена политического класса, приход к власти честных профессионалов, не причастных к сомнительным схемам прошлого. Поэтому в Бэлць PUN выдвигает именно такого человека - Серджиу Бурлаку", - сказал Бэсеску.

Бурлаку сказал, что "для Молдовы настало время глобальных перемен, PUN предложит в Бэлць программу развития, которая не укладывается в один год, а рассчитана на пять лет".

"В частности, планируется уделить особенное внимание развитию городской инфраструктуры - устаревшей и неэффективной. Для этого PUN будет активно работать с иностранным партнерами, в частности, Всемирным банком", - отметил Бурлаку, подчеркнув, что "также эффективным для Бэлць станет повышение сотрудничества с румынскими городами, а к инвесторам будет применяться налоговые послабления".

Основной своей целью на посту примара Бэлць он ставит сделать город комфортным для всех жителей, вне зависимости от этнической принадлежности.

"Развитие Бэлць станет еще одним шагом к объединению с Румынией", - сказал кандидат PUN на пост примара Бэлць.