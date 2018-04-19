Увеличивается срок уплаты половины установленного штрафа

Срок уплаты половины установленного штрафа нарушителями будет увеличен с 72 часов до трех рабочих дней для синхронизации расписания работы учреждений, ответственных за взимание штрафов и в то же время гарантирования права на справедливый суд. Такое положение содержится в проекте закона о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях, утвержденном правительством, передает IPN.

Другим положением проекта является соглашение о сотрудничестве между констатирующим субъектом, или прокурором и нарушителем, который признает свою вину в обмен на сокращение наказания. Соглашение может быть заключено в любой момент процесса о правонарушениях до его решения по существу и только после начала рассмотрения дела в соответствии с общей процедурой. Автор проекта, Министерство юстиции, отмечает, что путем создания механизмов упрощенного рассмотрения дел об административных правонарушениях и заключения соглашений о сотрудничестве, преследуется решение дел об административных правонарушениях в оптимальные сроки и предсказуемо.

Проект содержит и новые положения, направленные на применение санкций водителям транспортных средств, которые нарушают указания дорожной сигнализации и предоставление приоритета, создавая риск возникновения ДТП.

Другое новое положение направлено на адаптацию санкций за правонарушения, совершенные несовершеннолетними и повышение ответственности родителей или их законных представителей. В связи с этим, положения Кодекса о правонарушениях были приведены в соответствие с Семейным кодексом, с расширением круга субъектов, ответственных за правонарушения, совершенные несовершеннолетними.

Изменения, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях, вступят в силу после их принятия парламентом.