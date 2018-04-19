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Экономика
Колонну белорусской техники на улицах Кишинева сняли на видео
19.04.2018

Предоставленная Молдове президентом Александром Лукашенко сельскохозяйственная и коммунальная техника достигла столицы Молдовы.

Трактора и спецмашины, двигавшиеся колонной по улицам Кишинева, сняли на видео. Спецтехнику сопровождала машина полиции.

В колонне проехали несколько тракторов «Беларус» в сельскохозяйственном варианте, машины для уборки городских улиц, мусоровоз, трактора-погрузчики, фронтальный погрузчик. Несколько экземпляров техники ехали не своим ходом, а в кузовах грузовиков. 

В первый день своего визита Лукашенко заявил, что колесные трактора передадут фермерам. Коммунальная техника предназначена для Кишинева.

 - Беларусь готова работать с Республикой Молдова в области авиации, торговли, сельского хозяйства, промышленности, включая подготовку специалистов. Мы рады, что продукция из Республики Молдова продается в нашей стране, так как ее высоко ценят. Отношения между двумя странами уже стали прекрасной традицией, и мы хотим, чтобы они продолжались, - заявил Лукашенко.

9 апреля Лукашенко заявил, что Беларусь предоставит Молдове на безвозмездной основе трактора и сельскохозяйственную технику. В его постановлении указывалось, что Минск передаст Кишиневу пять тракторов МТЗ-82 и две коммунальные машины на шасси автомобилей МАЗ.

Лукашенко подарил Молдове пять тракторов и два грузовика


 
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