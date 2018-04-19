Окружной избирательный совет зарегистрировал восемь кандидатов на пост мэра столицы

Сегодня последний день подачи документов для регистрации кандидатов на досрочных местных выборах. Они пройдут 20 мая в Кишиневе, Бельцах и еще пяти населенных пунктах.

В столице документы в окружной избирательный совет подали 11 претендентов. Из них восемь уже зарегистрированы. Среди них социалист Ион Чебан, либерал Валериу Мунтяну, лидер партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе и выдвиженка от Партии Шора Регина Апостолова.

Накануне документы в КОИС представила исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду. Она собрала за неделю более 13-ти тысяч подписей в свою поддержку.

В Бельцах регистрацию в кандидаты прошли Арина Спатару от партии "Платформа достоинство и правда", социалист Александр Усатый и выдвиженец от политформирования "Наша партия" Николай Григоришин. В стадии рассмотрения документы, поданные представителями Партии Шора, Партии национального единства и двумя претендентами в независимые кандидаты.