Эксперимент удался: Перейдет ли Молдова на три выходных в неделю?

Так как наша республика на 90 с лишним процентов православная, то выходной по понедельникам после Пасхи и на Радуницу - просто необходимы. Так ли это хорошо – три дня отдыха подряд?

Плюсы

Все-таки три выходных – это не два. Можно отправиться в путешествие, например, в Венгрию, Италию или Румынию. Или на все три дня махнуть на дачу куда-нибудь в Кондрицу или провести время в сельском пансионе Требужен, забывшись в рыбалке и созерцании.

Понедельник всегда считался тяжелым днем. А тут его взяли и ...отменили. Правда, только на две недели, но очень даже почувствовалось, что стало легче. Нет тяжелого дня, а вторник после праздника «звучит» как-то мягче.

После трех дней выходных остается отработать уже не 5 дней, как происходит в большинстве случаев в нашей

республике, а четыре. А это значит вожделенные выходные, - когда можно спать до обеда или выгуливать собачку в ближайшем парке, наслаждаясь запахом готовящегося неподалеку шашлыка, - значительно ближе!

И опять же, за три дня можно многое успеть. Как раз весна, посевной сезон на дачах и участках, многие поминают усопших и убирают мусор с могил. Правда, после Радуницы надо опять идти на кладбище и убирать новые кучи мусора... но это уже детали.

Минусы

В общем, праздник души, если бы не минусы. Кто-то же придумал понедельники, значит, вырви их из нашей жизни, что-то сломается, пойдет не так. Например, британские ученые доказали, что чем больше человек отдыхает, тем больше времени ему нужно, чтобы потом войти в рабочий ритм. Замечали, что во вторник трудно сообразить, что делать, куда идти, путаешь даты и прочая?

Дают по понедельникам выходной, значит, пара суббот будут рабочими. Со всеми вытекающими отсюда последствиями: только один выходной (а не три желанных дня), 6-дневная рабочая неделя.

И еще один минус: уж больно много работы сваливается ко вторнику. Кроме рядовых дел, которые приходились на вторник, еще и заботы тяжелого понедельника.

Поэтому не стоит нарушать устои, трудовое законодательство, в конце концов. Надо мечтать о чем-то другом, более реальном. Например, о сиесте... скоро лето...