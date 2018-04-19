Повторно: Чистый секс: Самые горячие женщины Молдовы - не только модели, но и депутаты, адвокаты и даже судьи!

Фантастически красивые девушки встречаются не только на подиумах, они могут работать кем угодно

ЛИДИЯ ТКАЧ

Читатели «КП» не раз выбирали самых красивых и сексуальных женщин нашей страны. Но все чаще в рейтингах оказывались модели, артистки и телеведущие. Мы решили доказать, что сексуальность зависит совсем не от профессии.

Модель — Анастасия Фотаки

Настя получила звание самой сексуальной девушки этого года. Ее успех в модельном бизнесе начался с получения титула «Мисс Бикини». Анастасия получает высшее образование, занимается плаванием и пением. А еще регулярно ходит в спортзал, чтобы поддерживать форму. Ее планы на будущее связаны с модельным бизнесом и, возможно, с вокальной карьерой.

Журналистка — Кристина Молдовану

Кристина до сих пор выглядит как девочка, хотя уже год является счастливой мамой. Она прекрасно знает, чего хочет от жизни, но сейчас главное для нее — это муж и сын. А мы ждем, когда она снова появится на экранах. Пока же можно довольствоваться ее появлениями на светских мероприятиях.

Адвокат — Алина Чеботарь

Таких юристов встретишь нечасто. Алина умело пользуется законами привлекательности и знает, как расположить к себе. В прошлом девушка была моделью и даже выпустила несколько песен, но решила остановиться на юридической карьере. Почему бы и нет, кто сказал, что блондинки не могут быть успешными в юриспруденции?

Блогер — Дойна Чобану

Ей бы впору самой быть моделью, но она предпочитает описывать этот мир. Девушка регулярно появляется на самых громких вечеринках, создает обзоры для бьюти-продуктов и ведет репортажи с показов модных домов. Кстати, британский журнал GQ неоднократно награждал Дойну званием самой горячей женщины.

Телеведущая — Cветлана Станкевич

Без этого человека не обходится ни одного рейтинга самых красивых женщин. Многое в ее жизни изменилось — место работы, уровень профессионализма, который значительно вырос, серьезные темы для обсуждений. Но есть вещь, которая не меняется — сумасшедшая харизма и сексапильность ведущей.

Танцовщица Илинка Стурзеску

Ей 19 лет и она успевает все — заканчивать обучение в Колледже информатики и получать диплом в вузе, заниматься модельным бизнесом и танцевать. Танцует Илинка уже 12 лет и не раз получала за это награды. И в модельном деле она преуспела — принимала участие в Fashion Week Bucharest и конкурсе Top Model, который выиграла.

Певица — Наталья Гордиенко

Артистка не раз доказывала, что равных ей нет. Кажется, что все препятствия исчезают с ее пути после одного игривого взгляда. Ни одно светское мероприятие не пройдет без участия очаровательной блондинки. К тому же, она не только поет, но и делится отличной музыкой с другими, возглавляя одну из самых популярных радиостанций.

Бизнес-леди - Ната Колесник

Достаточно одного взгляда, чтобы убедиться в правильности выбора. Ната Колесник обладает идеальным телом, ради которого приходится много работать. Почему бы и нет, если это твоя визитная карточка? Тем более, что Ната Колесник и других учит, как обрести похожие формы.

Судья — Светлана Тизу

Женщина из Молдовы была прозвана «самой сексуальной судьей в мире» после того, как ее фото стали популярны на Facebook. Светлана Тизу стала судьей суда сектора Центр в Кишиневе в феврале 2015 года. С того момента молдавская пресса обсуждала не ее профессиональные качества, а то, как она себя преподносит.

Фотограф — Диана Руденко

Через свой объектив Диана передает всю сложность женского характера. Она говорит, что предпочитает снимать представительниц прекрасного пола, потому что лучше их понимает.

Доказательством может послужить проект „Love ’em or hate ’em” с черно-белыми фотографиями на которых изображены неприкрытые эмоции женщин. Да и сама Диана не менее прекрасна, чем ее работы.

Организатор свадеб — Кристина Постолаки

Эта красавица многих поставила на колени, но все ради их же блага. Она занимается тем, что делает пары счастливыми. И сама от этого получает удовольствие. Может, в этом и залог ее потрясающего внешнего вида? Кстати, Кристина уже 18 лет занимается танцами, это ее личный секрет сохранения фигуры.

Фитнес тренер - Надин Ожог

Надин Ожог — видеоблоггер, личный фитнес-тренер, а еще чемпионка в области фитнес-бикини. Она часто становится героиней довольно жарких фотосессий и появляется на обложках журналов. Ее идеальный образ — это не только проработанные мышцы, но и чувственность с артистизмом.

Дизайнер — Евгения Скоарцэ

раньше она блистала на подиуме в качестве модели, а сейчас все чаще предстает в качестве создателя модных коллекций. Евгения перестала появляться перед камерами, что расстраивает ее поклонников. Впрочем, это не мешает девушке время от времени участвовать в различных фотосессиях, чтобы вспомнить былое.

Актриса — Дана Чобану

Дана — завсегдатай культурных мероприятий. Талантливая и прекрасная, она словно магнит притягивает к себе взгляды,. Одно ее появление способно изменить атмосферу любого события. Что тут сказать — актриса точно умеет себя подать с лучшей стороны, а мы не против посмотреть на ее очередной облик.

Депутат— Алина Зотя

В парламенте много прекрасных дам, но лишь Алина Зотя имеет в прошлом столь яркую фотосессию (впрочем, тогда она о карьере политика еще не думала). Да, сейчас наряды стали строже, и на смену фотографиям в купальниках пришли образы в строгих костюмах. Но красоту не спрячешь.