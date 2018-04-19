Водителей-лихачей ожидают более суровые штрафы

МВД инициировало с 12 апреля 2018 года консультации с общественностью по законопроекту об изменении и дополнении ряда законодательных актов для ужесточения штрафов за превышение скорости.

Как сообщает полиция Республики Молдова, проект закона предусматривает более суровые штрафы за превышение скорости.

Таким образом, за превышение скорости:

- на 10-20 км/час штраф составит от 600 до 900 леев (в настоящее время 300-600 леев);

- на 20-40 км/час, нарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере 900-1 200 леев (в настоящее время 600 - 900 леев);

- при превышении скорости более чем на 40 км/час сумма штрафа достигнет 1 500 - 1 800 леев (в настоящее время 1 200 - 1 500 леев).

Число применяемых штрафных очков останется неизменным.

Свои предложения и возражения по данному законопроекту граждане могут направлять до 22 апреля на адрес г-на Вячеслава Сырбу, руководителя юридического отдела Национального инспектората патрулирования Генерального инспектората полиции, по электронной почте veaceslav.sirbu@igp. gov.md или позвонив по номеру 062102267.