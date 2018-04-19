Предвыборный визит

Республика Молдова рассчитывает в скором времени выйти из-под мониторинга Совета Европы, который длится уже 23-й год и является самым «долгоиграющим» в практике этой старейшей на континенте международной политической организации.

Насколько страна близка к заветной цели, изучила миссия мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая побывала на прошлой неделе в Молдове. В то же время предстоящие парламентские выборы и непростая политическая ситуация привели к тому, что в ходе нынешнего визита тема изменения статуса РМ в Совете Европы отошла на второй план.

В поисках единого подхода

В 1995 г. Молдова первой из постсоветских стран вошла в состав Совета Европы и с тех пор пребывает под мониторингом. Среди результатов ее участия в этой межправительственной организации – присоединение к Европейской конвенции по правам человека, отмена смертной казни, появление института омбудсменов, проведение серии реформ и обновление правового поля. Львиная доля ключевых законов до их одобрения в парламенте прошла экспертизу со стороны Совета Европы.

Все это фигурирует в перечне обязательств, принятых властями при присоединении к Совету Европы, большую часть которых к данному моменту можно считать выполненными. Однако Молдова уже который год не может выйти из числа стран, где проводится мониторинг. О переходе к постмониторинговому периоду говорилось как на протяжении правления коммунистов, так и после прихода к власти проевропейских партий, которые включили это направление в число национальных приоритетов.

Дискуссии об изменении статуса Молдовы неоднократно разворачивались в стенах Дворца Европы в Страсбурге, однако члены ПАСЕ каждый раз приходили к выводу о преждевременности таких попыток. Совет Европы пока не готов к завершению данной процедуры из-за задолженностей нашей страны – прежде всего, по реформе юстиции, борьбе с коррупцией, соблюдению прав человека и демократических принципов.

Вместе с тем, в Страсбурге сейчас происходит столкновение двух позиций. Еврочиновники никак не могут определить, что должно быть предметом мониторинга в отношении Молдовы и ряда других стран. Одни считают, что должны обсуждаться только те обязательства, которые Кишинев взял на себя при вступлении в Совет Европы. Другие полагают, что мониторинговому комитету следует изучать и иные актуальные сюжеты, в том числе подход к электоральной реформе, законодательству о киберпреступности и кибербезопасности. По их мнению, дискуссии должны разворачиваться по всему, что происходит в нашей стране и относится к компетенции ПАСЕ.

Содокладчики по Молдове сейчас пытаются выработать единый подход и во время последнего визита в нашу страну дали понять, что пока нет определенности – что из их наблюдений, в конечном итоге, войдет в отчет и будет предъявлено нам в качестве каких-то требований, а что нет. Цель трехдневной оценочной миссии – провести оценку выполнения обязательств молдавскими властями, ознакомиться с политическими и законодательными изменениями в нашей стране, а также ходом подготовки к парламентским выборам. В рамках ближайших заседаний мониторингового комитета представители ПАСЕ попробуют свести воедино подходы и оценки.

От выборов до регулирования интернета

В состав делегации ПАСЕ, которая побывала на прошлой неделе в Кишиневе, вошли содокладчики по Молдове Эгидиус Варейкис (Egidijus Vareikis) и Меривонн Блондин (Maryvonne Blondin). Варейкис – литовский парламентарий, представляющий в ПАСЕ группу Европейской народной партии. Это его второй мандат, поскольку шесть лет назад он уже выступал в качестве содокладчика ПАСЕ по нашей стране. Блондан – французский депутат из Группы социалистов, демократов и зеленых, которая, как и ее коллега, была избрана содокладчиком в минувшем году.

В недавнем эксклюзивном интервью NOI.md Эгидиус Варейкис отметил, что в повестку дня визита мониторинговой миссии включен большой список вопросов для дискуссий. «Они, в частности, касаются законодательства о выборах, о средствах массовой информации, а также ряда законопроектов, находящихся на рассмотрении парламента»,- отметил депутат литовского сейма и ПАСЕ. К числу последних, по его словам, относится и пакет законодательных поправок по регулированию интернета, получивший название Big Brother и вызвавший горячие дебаты в обществе.

В первый же день визита содокладчики ПАСЕ провели встречи с первыми лицами страны, лидерами парламентских фракций и руководством ряда политических партий. Встречи проходили без присутствия прессы, и об обсужденных темах можно узнать только из пресс-релизов и комментариев участников дискуссий. Однако этого вполне достаточно, чтобы понять: разработать единый подход к оценке ситуации в Молдове представителям ПАСЕ будет непросто.

О прогрессе и регрессе

Спикер парламента Андриан Канду рассказал европейским чиновникам о реформе правосудия, пакете мер по неподкупности, развитии гражданского общества и борьбе с коррупцией. Он также коснулся законопроектов по регулированию СМИ, в том числе нового аудиовизуального кодекса. Еще одной темой для обсуждения стали положения, направленные на поощрение участия женщин в принятии решений и политических процессах.

Лейтмотивом встречи председателя ДПМ Влада Плахотнюка с содокладчиками ПАСЕ стала политическая ситуация в стране в преддверии парламентских выборов. «Демократическая партия приложит все усилия, чтобы создать после осенних парламентских выборов новую проевропейскую коалицию», - заявил Плахотнюк. Он подтвердил взятые политформированием и правящей коалицией обязательства по проведению реформ и улучшению уровня жизни в стране.

Президент Игорь Додон, в свою очередь, проинформировал европейских гостей об институциональном кризисе, спровоцированном действиями правящей коалиции в отношении президентской администрации. Глава государства напомнил, что был избран напрямую народом и пользуется его поддержкой. «В части борьбы с коррупцией, свободы прессы и реформы юстиции ситуация в стране сейчас намного хуже, чем 9 лет назад. Именно по этой причине уровень доверия граждан к Евросоюзу упал почти вдвое с момента прихода «проевропейского» альянса к власти в 2009 г.», - заявил Додон.

Парламентская фракция ПКРМ во время встречи рассказала европарламентариям о незаконности изменения избирательной системы и нарушениях прав оппозиции. По словам депутатов-коммунистов, реальная ситуация в Молдове заключается в значительной деградации демократических процессов и существенных рисках утраты государственности республики в результате содействия унионистским и антигосударственным радикальным движениям со стороны властей.

«Ложку дегтя» добавила и делегация «Нашей партии», которая в ходе беседы с содокладчиками особое внимание уделила давлению центральных властей на местные органы, попыткам политической коррупции, а также уголовным делам против партийного лидера Ренато Усатого и примара города Басарабяска Валентина Чимпоеша. По мнению представителей партии, «органы уголовного преследования игнорируют право на справедливый суд», и «в Молдове все чаще происходят вещи, которые отдаляют страну от европейских стандартов».

Эгидиус Варейкис и Меривонн Блондин посетили Комрат, где встретились с заместителем башкана, председателем Народного собрания и представителями общественных организаций Гагаузии. Спикер законодательного органа автономии Владимир Кысса сообщил европейским представителям о некоторых проблемах во взаимоотношениях между центральными и региональными органами власти.

Кроме того, члены мониторингового комитета ПАСЕ провели встречи с руководством Национального центра по борьбе с коррупцией, Конституционного суда, Генпрокуратуры, Центризбиркома, МВД, Минюста и КСТР. Они также обсудили насущные проблемы с представителями гражданского общества.

Что рекомендуют содокладчики ПАСЕ?

По итогам поездки в Молдову члены мониторингового комитета призвали власти продолжить реформы и создать условия для свободных и справедливых выборов. Содокладчики ПАСЕ обращают внимание, что смешанная избирательная система, по которой молдавские граждане осенью этого года изберут новый парламент, все еще не отвечает в полной мере требованиям Венецианской комиссии.

«Во время визита мы отметили, что мультикультурное общество Молдовы, как и ранее, разделено по нескольким критериям, в особенности по геополитическому признаку»,- говорит Меривонн Блондин. Парламентарий обращает внимание на то, что тысячи людей по-прежнему покидают страну, что наносит ущерб не только сегодняшнему обществу, но и будущему Молдовы. По ее словам, обеспечение верховенства закона должно сыграть важную роль для стабилизации экономической обстановки в стране и создания рабочих мест, достижения более высокого уровня жизни и, в конечном итоге, сдерживания утечки человеческого потенциала.

Варейкис и Блондин утверждают, что большинство их собеседников высказывали озабоченность по поводу концентрации владения СМИ, запугивания политиков и давления на них, в частности на местном уровне. Многих, по их словам, беспокоит отсутствие независимости судебных органов и прокуратуры, которые, как считается, применяют избирательное правосудие. «В этом контексте нынешние условия могут не способствовать проведению честных и справедливых электоральных кампаний. Финансирование политических партий – еще одна проблема, которую власти в срочном порядке должны рассмотреть в свете рекомендаций Венецианской комиссии»,- отмечают представители ПАСЕ.

От молдавских политиков ждут дальнейшего реформирования юстиции, в том числе путем внесения в Конституцию поправок по судебной системе. Содокладчики говорят о необходимости обеспечить независимость и подотчетность судей, справедливые судебные процессы, досудебное содержание под стражей лишь при крайней необходимости, улучшение условий в тюрьмах, борьбу с коррупцией и ненадлежащим влиянием на бизнес, принятие нового аудиовизуального кодекса. Еще одна рекомендация заключается в том, чтобы обеспечить не только принятие законов, отвечающих европейским стандартам, но и их эффективное применение на практике.