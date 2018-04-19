Лукашенко молдавскому премьеру: Вы - наши люди, наши друзья

Павел Филип оценил участие Александра Лукашенко в развитии отношений с Молдовой.

Об этом президент Беларуси заявил на брифинге с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом по итогам их встречи.

- Мы с премьер-министром провели конструктивные и содержательные переговоры. Мы обсудили с Павлом Петровичем многие вопросы нашего сотрудничества. Конечно, наша встреча была эмоциональной, но и прагматичной. Иначе и быть не может: всякие эмоции имеют смысл, когда она зиждятся на каком-то серьезном фундаменте, а если мы хотим положительных эмоций, значит фундамент должен быть достойным. Мы такой фундамент в отношениях между двумя государствам и создали, - подчеркнул белорусский лидер, добавив, что у нас нет никаких проблем ни по каким направлениям, пишет kp.md

Он поблагодарил членов правительства Молдовы, которые были приобщены к подготовке и проведению переговоров с белорусской делегацией, за продуктивную и эффективную работу. Лукашенко высоко оценил то, что договариваясь, две страны не забывают, что все договоренности должны выполняться.

Премьер-министр Молдовы правильно сказал, что у нас сложилась хорошая практика, когда мы межправительственные комиссии проводим два раза в год. Министры не успевают забыть о договоренностях. Таким образом, мы поддерживаем высокий градус наших отношений, - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Молдова — не просто надежный партнер.

- Я хочу, чтобы вы знали, что вы не просто для наш надежный партнер. Вы - наши люди, наши друзья. Я люблю Молдову не меньше, чем сам премьер! Я думаю, он не обиделся, это был наш личный разговор. Молдова - моя молодость, юность. Для меня Молдова не чужая страна. Пусть это эмоции, но и они играют в политике определенную роль. Вы можете рассчитывать, что мы будем выполнять все наши договоренности. Я приглашаю вас в любое время, когда вам нужно, приезжать, если нужно чем-то помочь, мы обязательно поможем.

Молдавский премьер Павел Филип подчеркнул, что Беларусь — дружественный партнер Молдовы.

- Мы сотрудничаем по разным секторам во многом благодаря Вам и вашему отношению, - подчеркнул глава молдавского правительства