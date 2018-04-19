Филип продал реку украинским энергетикам, а Тромбицкого вычеркнул из состава комиссии по Днестру

Премьер-министр Павел Филип 12 апреля встретился со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом на киевском форуме по безопасности и порадовал молдаван, заявив, что в Еврокомиссию направлено совместное заявление о проведении исследования влияния стоящихся ГЭС на бассейн Днестра. Киев якобы твердо заверил Кишинев, что не построит ни одной ГЭС без нашего согласия и без экспертиз.

13 апреля правительство утвердило персональный состав молдавских представителей в комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна Днестра. Сопредседатель - госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Валентина Цапиш. Как ни странно, в комиссию не вошли те, кто стоял у истоков создания законопроектов по охране Днестра, и представители Приднестровья. Вот что рассказал «Молдавским ведомостям» исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр «Eco-TIRAS» Илья Тромбицкий.

«Днестровская комиссия создана в соответствии с требованиями молдо-украинского межправительственного договора «О сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр», подписанного в 2012 году. История этого договора уходит в 90-е, когда Молдова ратифицировала Водную конвенцию ЕЭК ООН. С этим документом открылись перспективы европейского подхода к управлению трансграничным Днестром.

В 1997 году по моей законодательной инициативе парламент принял постановление «О мерах по улучшению экологического состояния реки Днестр», поручив правительству подписать с Украиной двустороннюю конвенцию. Был очень долгий путь с привлечением международных организаций, в результате в 2017 году вступил в силу договор по бассейну Днестра. Он при правильном внедрении мог бы оздоровить реку. В статье 26 записано: речная комиссия состоит из представителей профильных ведомств, ученых, региональных властей и профильных НПО.

В сентябре 2017 года Кишинев направил Украине предложение по структуре комиссии, где для науки и НПО предлагались по два места с каждой стороны. Украина симметричную по составу группу. Молдавское министерство в феврале поручило «Апеле Молдовей» организовать встречу экологических НПО по выдвижению в комиссию двух членов от гражданского общества. НПО предложили Юлиану Кантаражиу, эксперта национального центра окружающей среды, и меня.

5 апреля в Кишиневе должно было состояться первое заседание комиссии. Прибыла большая украинская делегация. Каково же было удивление гостей, когда они узнали, что правительство накануне отказалось утвердить молдавскую часть комиссии! Заседание было сорвано, руководитель делегации публично выразил удивление и сожаление.

13 апреля правительство вновь рассмотрело список. Единственным изменением стала замена меня на третьего представителя академии наук, чем был нарушен баланс представительства. При этом в составе сохранился, к примеру, начальник станции спасения на водах из Сорок. Возможно, он хороший человек, но сомневаюсь, что его знаний будет достаточно. То есть международная встреча была сорвана молдавской стороной только потому, что кого-то наверху я не устраивал.

Уверен, что это решение было принято не профильным министерством, а гораздо выше. Почему? Думаю, потому, что я гораздо раньше других поднял вопрос о судьбе Днестра и компетентно критиковал бездеятельность, некомпетентность и уступчивость правительства. Хотя претензий к Украине за эти годы было гораздо больше. При этом я всегда предлагал решения, которые устраивали не всех. Однако в результате проблема Днестра овладела массами, и я уверен, что именно поэтому правительство до сих пор не решилось подписать соглашение о функционировании Днестровского гидроузла в ущербном для реки виде.

Еще одним негативным моментом для Днестра стал отказ молдавской стороны от включения в состав комиссии представителя Приднестровья хотя бы на неправительственном уровне. Мы давно продвигали эту идею, она полностью укладывается в усилия ОБСЕ по реинтеграции. Однако правительство включило только представителей местных властей правобережья, которые не являются региональными.

В результате борьбы с представителем гражданского общества правительство оказалось в неприглядной ситуации, в первую очередь, перед международными структурами. Я планирую в качестве наблюдателя принимать участие в заседаниях комиссии за собственный счёт и высказывать своё мнение.

Мне неведомо, кто конкретно дал указание, но, как говорится в мексиканской пословице, «они пытались похоронить нас, но не знали, что мы семена». Сейчас к немногочисленной группе экологических активистов по защите Днестра присоединяются и НПО других секторов, и СМИ. Вопрос становится приоритетным для всего общества.

Итак, правительство своими действиями скорее стремилось снизить компетентность и эффективность своей части комиссии в целях продвижения антиэкологичных решений, нежели заботилось о её эффективности в сохранении Днестра. Но при этом опозорилось».

Можно ли доверять заявлениям Филипа о том, что шесть планируемых ГЭС не повредят реке? На этот вопрос Илья Тромбицкий ответил так: «В мире нет ни одной русловой ГЭС, построенной на равнинном участке реки, которая была бы безвредной для окружающей среды и речной экосистемы. Это научный постулат, который невозможно опровергнуть никакими экспертизами и тем более подкупом учёных».

Председатель Экологического движения Молдовы Алеку Реницэ в рамках передачи «Punctul pe az» на телеканале TVR Moldova также выразил обеспокоенность. «Если исчезнет Днестр в результате авантюры - восемь миллионов человек должны будут собрать чемоданы и бежать в поисках убежища», - сказал он. Реницэ верит, что вмешательство ЕС - залог того, что реку вернут двум народам. Также эколог утверждает, что комплекс ГЭС на Днестре предусматривает по проекту вдвое большую мощность, чем имеется у реки: «Проект с самого начала был задуман неправильно».

Эксперт национального центра окружающей среды Юлиана Кантаражиу убеждена: история доказала, что в отношениях с Украиной нужно быть осторожнее и не верить всему, что обещают. Но думает ли об этом Филип?

«Невключение эксперта такого уровня и такой (максимальной) вовлеченности в проблематику Днестра означает только одно - молдавское правительство сознательно ослабляет свою и так не очень сильную часть комиссии, - считает аналитик Алексей Тулбуре. - Зачем? Вероятно, чтобы некому было профессионально и аргументировано защищать интересы Молдовы и молдаван. Правительство Филипа, похоже, собирается сдать Днестр украинским энергетикам и не желает, чтобы ему в этом мешали. Если это не идиотизм, то тогда - предательство национальных интересов Молдовы. А может, и одно, и другое».