Молдова и Беларусь подписали восемь двусторонних соглашений

Республика Молдова и Республика Беларусь подписали в четверг, 19 апреля, восемь двусторонних соглашений о сотрудничестве в таких областях, как правосудие, здравоохранение и образование. В то же время, на основе меморандума, подписанного сегодня, Молдова и Беларусь будут сотрудничать в сегменте энергетической эффективности для повышения степени использования возобновляемых и альтернативных источников топлива. Соглашения были подписаны в ходе церемонии после заседания в расширенном составе делегаций двух стран, передает IPN.

После заседания в расширенном составе делегаций Республики Молдова и Беларуси, а так же после двусторонней встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, премьер-министр Павел Филип сказал, что сегодня был подписан контракт на приобретение автобусов из Беларуси, а в перспективе в Кишиневе будет запущено совместное молдавско-белорусское производство автобусов. Премьер-министр отметил, что молдавские граждане ценят белорусскую технику, которая обеспечивает качество и разумные цены. За последние пять лет в Молдове было собрано 120 троллейбусов из белорусских компонентов.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил, что в ходе встречи с правительственной командой удалось построить фундамент для сотрудничества. Он отметил, что Беларусь готова предоставить Молдове помощь в любой области, будь то дипломатия, политика или военно-техническое сотрудничество. „С Молдовой у нас практически нет дискуссий по поводу военно-технического сотрудничества, как есть с другими странами. Если Молдове будет нужно это сотрудничество, обучение кадров, мы покажем вам, как мы это делаем”, - добавил президент Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова развивать в Молдове проекты в области сельского хозяйства и строительства устойчивых дорог. Самый важный гуманитарный проект, которого хочет реализовать белорусский лидер вместе с руководством Республики Молдова - это проект подготовки молодых инженеров.

Павел Филип и Александр Лукашенко подтвердили готовность проведения в июне текущего года в Кишиневе заседания Межправительственной торгово-экономической молдавско-белорусской комиссии. Эта комиссия собирается два раза в год.

Товарооборот между Молдовой и Беларусью достиг в прошлом году сумму в 225 млн. долларов, почти на 10% больше, по сравнению с 2016 годом. В настоящее время в Молдове работают 90 компаний с белорусским капиталом.