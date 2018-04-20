Платон: Интервью Сильвии Раду похожи на отрывок из пьесы «Как управлять примэрией, не привлекая внимания санитаров»

Послушал я давеча пару радиопередач, где, бегая из одной студии в другую, выступала Сильвия Раду, вся такая «ещё в раздумьях» выдвигаться ей в генпримары или нет. Послушал и вспомнил один прекрасный анекдот. «Чем отличается интеллигентный мужчина от обычного? Обычный говорит: «Как была дурой, так и осталась». А интеллигентный скажет: «Мадам, время над вами не властно».

Боже, какую ересь она несла! Стало совершенно очевидно, что в делах примарии Сильвия Раду разбирается примерно так же, как в квантовой механике. В 1999-2003 годах мне довелось быть муниципальным советником Кишинёва, и кое-какие представления о городских делах у меня имеются. Мне совершенно не хотелось бы быть обвинённым читателями в голословности моих обвинений, поэтому приведу пару «ляпов» госпожи Раду.

Вот один из них. «Все закупки я буду проводить через конкурсы. Раньше на них (на закупках) все воровали. Я посмотрела, если закупать через конкурс, то можно сэкономить 20-25%. Бюджет города 4 млрд. лей. То есть я высвобожу дополнительные 900 млн. лей, которые пойдут на дороги».

Говорить так может только полный дилетант, совершенно непонимающий структуру бюджета города.

Половину из этих 4 млрд. леев составляет зарплата служащих муниципия: работников больниц, школ, детских садов, коммунальных предприятий и т.д.. То есть тут никак не сэкономить. Половина из оставшихся 2 млрд. – это регулируемые тарифом закупки электроэнергии, газа, тепла, воды. И лишь 1 млрд. лей теоретически может быть потрачен на закупки. Но это только теоретически.

Ок, допустим, что подобное станет возможно и на практике. Допустим, Плахотнюк не перенаправит все закупки примэрии через свои фирмочки, после чего не об экономии будут говорить, а там ещё и добавлять придётся. Допустим, что и госпожа Раду не станет повторять свои подвиги времён Union Fenosa, когда все конкурсы проходили с огромными откатами, которые, в свою очередь, НАРЭ забивало в тарифы потребителям. Даже если мы и допускаем эту идеальную, но совершенно нежизнеспособную на практике модель, то что мы в итоге получаем? Чисто арифметически 200-250 млн.

Любой нормальный предприниматель знает: на том же бензине или дизтопливе много не накрутишь. Ну, максимум, 10%. Есть потолок НАРЭ, есть прайсы конкурентов в интернете. Таким образом, получается не больше 100-120 млн. лей. А госпожа Раду несёт какую-то чушь про 900 млн. лей. Человек даже не понимает порядка цифр. Она находится в полном астрале. Ну, это не самое страшное. Нередко безграмотный начальник может быть компенсирован профессиональным замами и подчинёнными. Но вот вам следующий шедевр управленческого гения Сильвии Раду.

«Я вызвала к себе руководителя управления электротранспорта Кишинева Георге Моргоча и спрашиваю его, почему не покупаешь троллейбусы с кондиционерами? А он мне говорит, что ждёт решения муниципального совета о выделении средств на закупку. Нечего было ждать решения совета! Этого решения можно три года ждать. Нужно было идти в банк и брать кредит. Я его уволила. Теперь на его место назначили молодого парня, и он сразу купил работникам троллейбусного парка такую красивую спецодежду!»

Я привожу здесь часть интервью госпожи Раду буквально и дословно. Хотя, мне кажется, что это больше похоже на отрывок из пьесы «Как управлять примэрией, не привлекая внимания санитаров». Уважаемая наша ниспоренская красавица, госпожа Сильвия! Вот я бы, например, как и любой другой здравомыслящий директор предприятия, ни в коем случае не стал бы брать кредит в банке. До тех пор, пока существует малейшая возможность выбить деньги из акционера, в данном случае муниципального совета, ни один нормальный руководитель не станет загружать своё предприятие кредитными процентами.

Да, и ещё! Сугубо в просветительских целях, чтобы в следующий раз вы, уважаемая госпожа Раду, на людях выглядели хоть чуточку компетентнее, хочу сообщить, что по закону без решения муниципального совета ни один банк не может троллейбусному парку выдать кредит. Другими словами, быстрее не получится. И господин Моргоч принял правильное решение: лучше просить муниципальный совет выделить деньги, чем просить у них разрешения взять кредит. Действие одно, а результат разный. Плюс при увеличении долговой нагрузки на троллейбусный парк придётся увеличивать стоимость проезда. И вот тут уж точно в муниципальном совете возникнут проблемы. Жаль, я не Шерлок Холмс, чтобы иметь право воскликнуть классически: «Сильвия! Это же элементарно!».

А теперь пару слов о господине Моргоче, которого я никогда в глаза не видел. Как-то мы судились с троллейбусным парком. Мы тогда были на 100% правы. Мы судились более четырех лет. И мы проиграли. Руководитель этого предприятия вытворял какие-то нереальные вещи: он поднял на уши всю примэрию, парламент, Высшую судебную палату. Он судился с нами даже на Украине. И он в итоге выиграл совершенно безнадёжный суд. Потом я узнал, что его фамилия Моргоч. Я орал на своих юристов, угрожал, что отправлю их обучаться юриспруденции в троллейбусный парк.

Как бы там ни было, даже если в какой-то период нам выпало быть соперниками, я всегда с уважением отношусь к достойным профессионалам. Теперь в управлении электротранспорта их больше нет. Теперь там – молодой парень, который в порыве наивно-восторженного энтузиазма первым делом бросился покупать троллейбусникам красивую спецодежду, так понравившуюся Сильвии Раду, кукушонку, нагло подброшенному в чужое гнездо кишинёвской примарии.

Я как-то беседовал с одним из руководителей Union Fenosa, и он мне рассказывал, с каким трудом они избавились от г-жи Раду. Воровала она по-чёрному, но, благодаря отношениям с Плахотнюком, все затраты включались в тариф и формально компания ничего не теряла, всё возмещалось за счёт населения. При всём этом компания сильно рисковала понести серьёзные репутационные издержки, если бы данные факты получили общественную огласку.

Безусловно, кишинёвцы хотят увидеть в примэрии новые лица, которые привнесли бы своё новое видение в развитие города, его преображение и процветание. Мечты о светлом будущем – естественное человеческое желание и потребность. Но звуковой ряд должен совпадать с видеодорожкой. Правильный выбор – это не про нравится/не нравится. Это результат глубокого анализа, сопоставлений, взвешивания и баланса. Личность, которую предстоит выбирать кишинёвцам, должна быть просканирована во всех её ипостасях. И каждый горожанин должен понимать, что худая корова – ещё не лань. Удачного вам выбора, дорогие кишинёвцы!

Вячеслав ПЛАТОН