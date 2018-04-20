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Общество
Заброшенное здание театра “С улицы Роз” убрала столичная молодежь
20.04.2018

Навести порядок в недостроенном здании театра “С улицы Роз” и привлечь внимание к проблеме его строительства решили молодые жители столицы.

В этом заброшенном и обросшем деревьями здании можно увидеть всё что угодно, но только не будущий театр. Сейчас здесь ночлежка для бездомных и свалка мусора. В 2008 году, когда объект передали с баланса столичного муниципалитета на баланс Министерства культуры расширения, строительство театра прекратилось, а о недостроенном здании забыли.

- Здание было на 50% построено, но с 2008-го года ничего сюда не вкладывалось. Здание с тех пор разрушается. Вырос сам собой лес. На самом деле можно построить изумительный театр за 3-4 месяца, были бы деньги, - рассказал режиссер театра “С улицы Роз” Юрий Хармелин.

Привлечь внимание к проблеме решили активисты “Молодой гвардии” и лицеисты, вышедшие на уборку недостроенного здания и расчистку территории.

– Некогда там были установлены стеклопакеты, кое-где – внутренние двери, но последние 9 лет здание простаивает без какого бы то ни было присмотра, что ведет к его постепенному разрушению. До боли обидно. На сегодняшний день все окна разбиты. Всё развалено. Сегодня вместе с ребятами сделали первый шаг на пути к завершению строительства театра, – написал на своей странице в соцсети активист “Молодой гвардии” муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский.

В мероприятии приняли участие около 40 человек. Возможно, они смогут привлечь внимание властей к этой проблеме, и горячо любимый кишиневцами театр наконец-то обретет собственный дом. 


 
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