«Я вам не Филат»: Канду отказался устраивать телепередачи для Санду

Изменить менталитет и образ действий, а также забыть о порочных практиках ЛДПМ посоветовал лидеру партии «Действие и солидарность» Андриан Канду.

Майя Санду заявила в прессе о том, что спикер может организовать её участие в определенных передачах на ТВ. В ответ на это Андриан Канду передал лидеру партии «Действие и солидарность», что он не дает указаний СМИ о том, что писать и кого приглашать на передачи, как это делали бывшие лидеры партии, в которой когда-то состояла Майя Санду.

- Её бывший шеф, господин Филат, имел привычку звонить телеканалам и просить кого-то пригласить или поменять, а также убрать новость. Если она считает себя настоящим демократом, либерал-демократом или кем ещё она себя считает, и идеальным лидером оппозиции, тогда ей следует изменить менталитет и образ действий, а также забыть о плохих практиках, которые были в ЛДПМ. Другими словами, Андриан Канду не намерен звонить телеканалам и устраивать передачи ни для Майи Санду, ни для себя, ни для кого-то другого, - сказал спикер.

Ранее в интервью Майя Санду заявила, что её приглашают на телеканал Moldova 1 лишь в том случае, если этого хочет Андриан Канду. После этого она добавила, что поскольку по данным опросов Канду поддерживает 1% населения, а ее 16%, то для общественного телеканала должно быть естественным приглашать тех людей, которых хотят послушать граждане.