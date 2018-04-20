20 Апреля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Шор будет кормить детей в детсадах едой из ресторана
20.04.2018

В детских садах Оргеева воспитанников станут кормить едой из лучшего городского ресторана. Инициатива принадлежит примару Илану Шору, приговоренному судом к 7,5 годам лишения свободы за мошенничество. 

Администрация города объявила конкурс на централизованное приготовление и доставку еды в дошкольные учреждения, выдвинув высокие требования к качеству и условиям производства еды. Ресторан-победитель, название которого не сообщается, провел модернизацию своего производственно-технологического комплекса, приобрел необходимое оборудование, а также получил специальную лицензию на право работы с детскими учреждениями. 

Как отметил Шор, "во всех населенных пунктах, где местная власть представлена членами его партии, обязательно будет внедрена такая же практика". 

Пока доставка производится в тестовом режиме и лишь для части детсадов, но с июня еду из ресторана начнут поставлять во все семь детсадов райцентра.


 
Количество просмотров:
88
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.