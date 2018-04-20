Шор будет кормить детей в детсадах едой из ресторана

В детских садах Оргеева воспитанников станут кормить едой из лучшего городского ресторана. Инициатива принадлежит примару Илану Шору, приговоренному судом к 7,5 годам лишения свободы за мошенничество.

Администрация города объявила конкурс на централизованное приготовление и доставку еды в дошкольные учреждения, выдвинув высокие требования к качеству и условиям производства еды. Ресторан-победитель, название которого не сообщается, провел модернизацию своего производственно-технологического комплекса, приобрел необходимое оборудование, а также получил специальную лицензию на право работы с детскими учреждениями.

Как отметил Шор, "во всех населенных пунктах, где местная власть представлена членами его партии, обязательно будет внедрена такая же практика".

Пока доставка производится в тестовом режиме и лишь для части детсадов, но с июня еду из ресторана начнут поставлять во все семь детсадов райцентра.