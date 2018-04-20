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Поражением Канду закончилась его попытка с привлечением США добиться вывода российских миротворцев
20.04.2018

Вернувшись из США, председатель парламента Андриан Канду признался, что его визит оказался неудачным.

Спикер заявил, что договорился в влиятельными американскими конгрессменами о рассмотрении в ООН резолюции, рекомендовавшей России незамедлительно вывести все соединения с левого берега Днестра. Однако, по словам Канду, Россия заблокировала рассмотрение в ООН резолюции по выводу войск из Приднестровья. 

Чтобы придать своей поездке за государственный счет некоторую результативность, Андриан Канду принялся утверждать, что в июне резолюция о выводе войск всё же будет поставлена на обсуждение. По его словам, документ поддержат США, Германия и несколько «дружественных государств».

- Резолюцию в любом случае поддержит большинство государств и, вероятнее всего, в июне мы пройдем все процедуры, чтобы эта резолюция и проект были включены в повестку ООН. Германия, США и другие страны уже согласились поддержать такую резолюцию, - заявил спикер.

Очевидно, что Канду и прочие унионисты понимают: после парламентских выборов они потеряют власть. Лишившись поддержки своего народа, они пытаются лихорадочными усилиями призвать на помощь заокеанских "друзей". 

В США Канду встретился с помощником госсекретаря Весс Митчелл. Тот сообщил, что он был впечатлен усилиями Молдовы по продвижению реформ и призвал власти страны продолжать идти по тому же пути.


 
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