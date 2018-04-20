А Вы знали это: 40 невероятных фактов нашей жизни...

01. Если вы будете жевать жвачку во время резки лука – вы не заплачете.

02. В 97% банкнот США имеются следы кокаина.

03 .Шум, который мы слышим, поднося морскую раковину к уху, вовсе не океан. Мы всего лишь слышим, как кровь в нашем ухе циркулирует по венам.

04. Россия – единственная страна, на территории которой, 12 морей.

05. Человеческие волосы и ногти продолжают расти и после смерти.

06. 95% людей сначала надевают левый носок, потом правый.

07. Леонардо да Винчи рисовал губы Моны Лизы 12 лет

08. Уинстон Черчилль родился на дискотеке в женском туалете

09. В одном году 31536000 секунд.

10. 1111111 х 1111111 = 1234567654321

11. Анатидаефобия — это навязчивый страх, что где-то в мире есть утка, следящая за вами

12. Если кричать на стакан воды в течении 80 лет, то можно его вскипятить.

13. Каждый палец человека за время жизни сгибается примерно 25 миллионов раз.

14. Самая дорогая игрушка в мире — это Hello Kitty стоимостью $167 000

15. Самая большая бутылка водки в мире — 200 литров.

16. Один миллиард секунд — это примерно 37 лет.

17. В мире потребляется порядка 4,5 миллиардов литров бензина в день.

18. Если у вас одна ноздря закрыта в течение 72 часов, вы будете медленно терять способность видеть цвета.

19. Чаще всего жены миллионеров – учителя.

20. У парков аттракционов после инцидентов со смертельным исходом увеличивается посещаемость



21. За всю свою жизнь человек вырабатывает столько слюны, что ее хватило бы на 2 больших бассейна.

22. На острове Окинава проживает около 500 людей в возрасте 100 лет и старше.

23. Научное название процесса поцелуя – филематология.

24. Самый тяжёлый день недели — это вторник.

25. Общение в интернете способствует «быстрому сексу»

26. Если погаснет Солнце, Земля погибнет всего через… 8 минут 20 секунд.

27. Стоимость Земли — пять квадриллионов долларов.

28. Люди тратят две недели жизни в ожидании зеленого сигнала светофора.

29. На поверхности кожи человека больше организмов, чем людей на поверхности земли.

30. Лизнуть собственный локоть человеку невозможно анатомически.

31. Если вы правша, то в большинстве случаев вы будете пережевывать пищу правой стороной челюсти. Если левша – левой.

32. Титаник был первым кораблем, который использовал сигнал SOS при бедствии.

33. Человеческий зрачок расширяется на 45%, когда мы смотрим на что-то приятное.

34. Если бросить курить – то сон сократиться на час.

35. Из 1 грамма золота можно вытянуть проволоку длиной 3,5 километра.

36. Каждый раз, когда вы чихаете, некоторые мозговые клетки у вас в голове отмирают.

37. На самом деле Google – это число 10 в сотой степени.

38. 7 миллионов – именно столько стоит, чтобы построить титаник, и 200 миллионов, чтобы снять фильм о нем.

39. Чтобы подняться на Эйфелеву башню, нужно пройти 1.792 ступеньки.

40. Каждый день примерно 200 миллионов пар занимаются любовью, рождается 400,000 детей и 140,000 умирает.