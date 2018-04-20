А Вы знали это: 40 невероятных фактов нашей жизни...

01. Если вы будете жевать жвачку во время резки лука – вы не заплачете.
02. В 97% банкнот США имеются следы кокаина.
03 .Шум, который мы слышим, поднося морскую раковину к уху, вовсе не океан. Мы всего лишь слышим, как кровь в нашем ухе циркулирует по венам.
04. Россия – единственная страна, на территории которой, 12 морей.
05. Человеческие волосы и ногти продолжают расти и после смерти.
06. 95% людей сначала надевают левый носок, потом правый.
07. Леонардо да Винчи рисовал губы Моны Лизы 12 лет
08. Уинстон Черчилль родился на дискотеке в женском туалете
09. В одном году 31536000 секунд.
10. 1111111 х 1111111 = 1234567654321
11. Анатидаефобия — это навязчивый страх, что где-то в мире есть утка, следящая за вами
12. Если кричать на стакан воды в течении 80 лет, то можно его вскипятить.
13. Каждый палец человека за время жизни сгибается примерно 25 миллионов раз.
14. Самая дорогая игрушка в мире — это Hello Kitty стоимостью $167 000
15. Самая большая бутылка водки в мире — 200 литров.
16. Один миллиард секунд — это примерно 37 лет.
17. В мире потребляется порядка 4,5 миллиардов литров бензина в день.
18. Если у вас одна ноздря закрыта в течение 72 часов, вы будете медленно терять способность видеть цвета.
19. Чаще всего жены миллионеров – учителя.
20. У парков аттракционов после инцидентов со смертельным исходом увеличивается посещаемость
21. За всю свою жизнь человек вырабатывает столько слюны, что ее хватило бы на 2 больших бассейна.
22. На острове Окинава проживает около 500 людей в возрасте 100 лет и старше.
23. Научное название процесса поцелуя – филематология.
24. Самый тяжёлый день недели — это вторник.
25. Общение в интернете способствует «быстрому сексу»
26. Если погаснет Солнце, Земля погибнет всего через… 8 минут 20 секунд.
27. Стоимость Земли — пять квадриллионов долларов.
28. Люди тратят две недели жизни в ожидании зеленого сигнала светофора.
29. На поверхности кожи человека больше организмов, чем людей на поверхности земли.
30. Лизнуть собственный локоть человеку невозможно анатомически.
31. Если вы правша, то в большинстве случаев вы будете пережевывать пищу правой стороной челюсти. Если левша – левой.
32. Титаник был первым кораблем, который использовал сигнал SOS при бедствии.
33. Человеческий зрачок расширяется на 45%, когда мы смотрим на что-то приятное.
34. Если бросить курить – то сон сократиться на час.
35. Из 1 грамма золота можно вытянуть проволоку длиной 3,5 километра.
36. Каждый раз, когда вы чихаете, некоторые мозговые клетки у вас в голове отмирают.
37. На самом деле Google – это число 10 в сотой степени.
38. 7 миллионов – именно столько стоит, чтобы построить титаник, и 200 миллионов, чтобы снять фильм о нем.
39. Чтобы подняться на Эйфелеву башню, нужно пройти 1.792 ступеньки.
40. Каждый день примерно 200 миллионов пар занимаются любовью, рождается 400,000 детей и 140,000 умирает.