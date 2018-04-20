Спортивно-развлекательный комплекс "Кишинев-арена" откроется осенью 2019 года. Об этом в передаче "Фабрика" на телеканале Публика ТВ сообщил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

"Если работы будут вестись строго в соответствии с планом, то осенью нынешнего года уже должны быть подняты стены", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

"Кишинев-арена" предназначена не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей спорта, а также сторонников здорового образа жизни.

"Влияние этого объекта на экономику станет ощутимо сразу после начала строительства. Потому что будут созданы рабочие места в ставченском регионе. Речь о развитии инфраструктуре, рабочих местах, мероприятиях, концертах, международных событиях. А все это означает развитие туризма", - заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Госсекретарь Минобразования и культуры Игорь Шаров уточнил, что у ведомства нет полномочий управления новым комплексом, но оно поможет в подборе эффективной команды руководителей.

"В нашей стране много представителей шоу-бизнеса, которых знают не только в Молдове, но и за рубежом. Подбор менеджера, который запустит работу, - одна из наших основных задач в предстоящий период", - отметил госсекретарь МОКИ Игорь Шаров.

Накануне министры Кирилл Габурич и Моника Бабук обсудили перспективы использования возможностей "Кишинев-арены" с ведущими деятелями культуры.