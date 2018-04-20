Воронин: Этот примар будет избран на год, а что он может сделать за год?

Партия Коммунистов Республики Молдова не выдвигает кандидата на новых местных выборах в муниципии Кишинев.

Более того, ПКРМ не участвует в выборах, организованных 20 мая ни в столице, ни в других населенных пунктах, среди которых и муниципий Бэлць. Об этом заявил председатель партии Владимир Воронин в рамках передачи „Important” на телеканале TVC-21, передает IPN.

„Не выдвигаем кандидата и не участвуем в этих выборах, потому что этот примар будет избран на один год, и что он может сделать в течение года после этого разрушения, этого хаоса. Не сможет он ничего реализовать”, - заявил Владимир Воронин.

Председатель ПКРМ отметил, что среди претендентов, которые заявили о своем намерении баллотироваться на должность примара, не видит человека с настолько хорошими способностями руководителя, чтобы навести порядок в городе. „Этот примар имеет больше проблем и меньше возможностей, чем премьер-министр”, - сказал бывший президент Республики Молдова.

Владимир Воронин утверждает, что в Кишиневе есть очень серьезные проблемы. 90% всего дохода Республики Молдова формируется в столице, однако муниципальная примэрия получает около 5-7% от всей этой суммы. „Нам нужен примар, который знал бы концепцию развития города, который предложил бы эту концепцию, который обсудил бы ее с гражданами города, проводил бы публичные дебаты”, - добавил председатель ПКРМ.