Додон: Проблема номер один в Молдове - депопуляция

Проблема номер один в Молдове - депопуляция.

В течение 26 лет независимости, население страны сократилось от более четырех миллионов до почти трех миллионов человек. Самые пессимистичные прогнозы показывают, что в 2035 году Молдова будет иметь менее двух миллионов граждан. Об этом заявил президент Игорь Додон в рамках передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передает IPN.

По словам главы государства, если в ближайшие годы не будут сделаны изменения в лучшую сторону, тогда Республика Молдова останется в основном с пенсионерами и не будет активных людей, которые будут способствовать формированию пенсий. Игорь Додон говорит, что по этой проблеме все институты государства должны выступать единым фронтом. „Первое – надо мотивировать людей не уезжать из страны. Хотя бы остановить миграцию. Мы должны создать рабочие места внутри страны и, если мы этого не сделаем, независимо от политической окраски, мы останемся территорией без населения. И этим мы должны заняться в первую очередь, а не интеграцией, но как удержать молдаван дома и мотивировать их остаться здесь”, - отметил президент.

Касательно унионистского течения в Молдове, Игорь Додон сказал, что он опаснее, чем сепаратизм, потому что выступает за ликвидацию государства. Кроме того, глава государства считает, что унионизм подпитывает приднестровский конфликт. Президент отметил, что одной из причин возникновения приднестровского конфликта стало то, что в Кишиневе скандировали объединение с Румынией.

Отметив выборы этого года, Игорь Додон заявил, что социалисты имеют реальные шансы выиграть выборы, как в примэриях муниципиев Кишинев и Бэлць, так и на парламентских осенних выборах.