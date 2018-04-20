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Авто
Стало известно, как записаться на экзамен для получения водительских прав в срочном порядке
20.04.2018

Предварительная запись  на сдачу в срочном порядке  теоретического и практического экзамена на получение водительского удостоверения в ОКВС Кишинэу осуществляются, начиная с сегодняшнего дня, исключительно онлайн. Приказ об этом был издан сегодня директором Агентства государственных услуг Сергеем Райляном.

Кандидаты могут воспользоваться услугой «Запись на срочную сдачу теоретического и практического экзамена на получение водительского удостоверения» на сайте www.programari.registru.md или www.asp.gov.md.  На срочную сдачу экзамена можно записаться максимум за три дня и стоимость услуги 300 леев.

Вместе с тем, к практическому экзамену допускаются только лица, сдавшие теоретический экзамен. Лица, не сдавшие теоретический экзамен, могут сдать его повторно не ранее чем через пять календарных дней, а практический экзамен – не ранее чем через 10 дней.

С 13 апреля положительная оценка, полученная в ходе теоретического экзамена, действительна в течение года.

Как передает Молдпрес, бесплатная услуга «Запись на сдачу теоретического и практического экзамена на получение водительского удостоверения» остается в силе и может быть востребована по телефону, онлайн или в территориальных подразделениях.


 
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