Стало известно, как записаться на экзамен для получения водительских прав в срочном порядке

Предварительная запись на сдачу в срочном порядке теоретического и практического экзамена на получение водительского удостоверения в ОКВС Кишинэу осуществляются, начиная с сегодняшнего дня, исключительно онлайн. Приказ об этом был издан сегодня директором Агентства государственных услуг Сергеем Райляном.

Кандидаты могут воспользоваться услугой «Запись на срочную сдачу теоретического и практического экзамена на получение водительского удостоверения» на сайте www.programari.registru.md или www.asp.gov.md. На срочную сдачу экзамена можно записаться максимум за три дня и стоимость услуги 300 леев.

Вместе с тем, к практическому экзамену допускаются только лица, сдавшие теоретический экзамен. Лица, не сдавшие теоретический экзамен, могут сдать его повторно не ранее чем через пять календарных дней, а практический экзамен – не ранее чем через 10 дней.

С 13 апреля положительная оценка, полученная в ходе теоретического экзамена, действительна в течение года.

Как передает Молдпрес, бесплатная услуга «Запись на сдачу теоретического и практического экзамена на получение водительского удостоверения» остается в силе и может быть востребована по телефону, онлайн или в территориальных подразделениях.