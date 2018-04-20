Прокуроры рассказали, что нашли в ходе обысков в ФК Dacia

Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Национального инспектората по расследованиям провели в четверг утром обыски у руководителей и у персонала кишиневского футбольного клуба Dacia. Проверки связаны с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По данным следственных органов, с января 2014-ого по февраль 2017 года лица, принимающие решения в этом футбольном клубе, путем включения в бухгалтерские отчеты, финансовые и налоговые документы искаженных данных о доходах и расходах, провели неофициальные расчеты с тренерским персоналом и игроками клуба на сумму в три миллиона евро (порядка 60 миллионов леев). Таким образом, государству был нанесен ущерб на более чем 10 миллионов леев.

В результате обысков изъято имущество, которое принадлежит клубу, деньги, документы, подтверждающие двойную бухгалтерию, черная бухгалтерия, а также документы о покупке клуба за 350 тысяч евро.

По итогам обысков прокуроры допросили персонал клуба и футболистов по поводу зарплаты в конвертах и договорных матчах.

Как ранее сообщил корреспонденту Sputnik источник, пожелавший остаться не названным, обыски связаны с бывшим главой и владельцем команды Dacia Адланом Шишхановым. Сообщается, что Шишханов финансировал еще несколько молдавских команд. Позже он уехал в Латвию, где также его деятельность была связана с футболом, он оказывал спонсорскую помощь местному футбольному клубу. Источник отметил, что во время пребывания Шишханова в Молдове, отечественный футбол сотрясли скандалы, связанные с договорными матчами, однако доказать эти факты было крайне трудно.

Корреспондент Sputnik попытался связаться с административным директором ФК Dacia Русланом Кмитом, однако его телефон оказался отключен