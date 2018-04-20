Украина смеется над тем, как Молдова ест все, что не удалось продать другим

Наша страна со своим уже совсем небольшим числом населения могла бы сама себя обеспечивать продуктами, но это кое-кому невыгодно.

В феврале этого года в Молдове был зарегистрирован законопроект, согласно которому в Закон о внутренней торговле предлагается внести поправки, чтобы не менее 50% ассортимента на полках магазинов составляли товары, произведенные или переработанные в Молдове. Список продуктов, подпадающих под эту категорию товаров, будет утверждать правительство. Кроме того, вводится требование о том, что торговые предприятия раз в год должны проводить специальные мероприятия по продвижению и продажам местной продовольственной продукты.

А пока на полках молдавских магазинов красуются импортная «молочка», майонезы, кондитерские изделия и даже алкоголь! Продукты местного производства разбираются довольно быстро, к вечеру там можно увидеть только привозные.

Председатель Лиги экономистов-реформаторов Молдовы Георгий Ботнару считает, что есть две главные причины, почему в Молдове создалась такая ситуация. Первая — главная — это то, что в стране есть заинтересованные компании, которые договариваются в Турции, Греции, Польше и других странах о покупке товаров по сниженным — оптовым — ценам.

- Они берут очень большие объемы товаров «за дешево». В Молдове они устанавливают цены, которые им очень выгодны, получая, соответственно, большую прибыль. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы убрать местные товары с полок наших магазинов. Эти два вопроса у нас стоят давно, но никто не хочет их решать, - отметил он.

Вторая причина, по мнению экономиста, состоит в том, что у нас не действует управление по проверке качества товаров.

- Я неоднократно предлагал правительству создать такое управление, чтобы ему подчинялись все лаборатории. Чтобы это ведомство проверяло качество и чтобы без его штампа ни один товар не попадал бы на полки. Тогда низкокачественные импортные товары не допустили бы, - считает Ботнару.

Заменили свой сахар и пиво импортными

Экономист с сожалением отметил то, что из-за бесконтрольного и хаотичного импорта Молдова потеряла большие объемы производства.

- Возьмите сахар. Мы приостановили его производство, потому что очень много получили из Украины. Кондитерские товары, которые заполнили полки магазинов. Крепкие напитки, пиво. Свинина, говядина, майонез! - говорит эксперт.

Он рассказал, что как-то на форуме в Киеве украинские специалисты сказали, что то, что раньше возили в Россию, сейчас, когда испортились отношения с ней, везут в Молдову.

- А вы, говорят, разбирайтесь сами, что с ней делать. Смеялись с нас, - сказал Георгий Ботнару, добавив, что во всех странах ведется строгий учет импорта, который можно получать.

Чем Молдова могла бы накормить себя сама

По его словам, мы смогли бы обеспечивать свои нужды во многих продуктах, если бы очень постарались, учитывая небольшое число оставшихся в Молдове людей.

- Нашим двум миллионам граждан хватило бы говядины и свинины нашей. Правда, нам нужно развивать животноводство. Раньше в наших 700 крупных селах страны были крупные животноводчетские фермы, теперь осталось всего 200 ферм, и то небольших.

Ботнару рассказал и о высоком качестве майонеза, который у нас производитлся ранее.

- Мы всегда делали на Мунчештском заводе майонез, обеспечивая всю республику, хоть он и был небольшим. Делали по советским стандартам, он был натуральным продуктом, не то что нынешние импортные майонезы. Дрожжами себя обеспечивали, а потом нержавеющие цистерны завод на Заводской 1 сильно кому-то понравились и завода не стало, - отметил экономист.