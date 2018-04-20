Сексуальная инфляция в Молдове: Услуги проституток резко подорожают!

По мнению наблюдателей за членами правительства, это первый шаг к легализации труда девушек с пониженной социальной ответственностью.

Правительство Молдовы сексуально озаботилось. Пока, правда, в переносном смысле: гм, члены кабинета министром отправили поправки в Кодекс о правонарушениях, с принятием которых цены на услуги местных путан резко возрастут. А все дело в том, что они (поправки, а не члены – прим. редакции) предусматривают резкое повышение штрафов за занятие проституцией – до 2400 леев (сейчас – до 1800) или общественно-полезный труд от 40 до 60 часов.

Кроме того, предусматривается и ужесточение наказания, так сказать, клиентуры: сластолюбивые мужички имеют шанс в одночасье расстаться с 1800 леями за раз.

И это только лиха беда – начало. Если поправки будут приняты, то под понятие «проституция» попадут видео-чаты и секс по телефону, так как теперь этим у нас может называться в том числе «удовлетворение сексуального желания лица любым способом или методом за деньги».

К чему все это приведет? Первый момент, по мнению наблюдателей, связан с ростом цен на услуги девушек легкого поведения – увеличение штрафов автоматом потянет за собой и стоимость такого рода препровождения.

Во-вторых, не исключено, что все идет к тому, чтобы вывести это «бизнес» из тени, как уже сделано в некоторых странах Европы. Ведь если эту напасть нельзя искоренить, то почему бы, благодаря ей, не пополнять бюджет. Да и молдавские проститутки под охраной государства будут чувствовать себя гораздо безопаснее и комфортнее, чем сейчас.

В общем, ждем, когда проект с поправками будет принят, а там – посмотрим. А, может, не только посмотрим!