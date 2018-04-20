Еще один пожар: в центре Кишинева частично сгорел торговый центр

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Сегодня, 20 апреля, в середине дня в столице вспыхнул еще пожар в торговом центре на улице Измаильской.
13:30 На видео был слышен звук взрыва. Пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям заявила для, что горит кровля здания. По словам свидетелей, позади здания произошел взрыв. На место пожара прибыла полиция. Сотрудники правоохранительных органов ограничивают движение транспорта и доступ граждан к зоне.
Этот же торговый центр уже горел в 2016 году. Возгорание тогда случилось из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.
В результате проверок были выявлены многочисленные несоответствия в вентиляционной системе и дымоходе.
Пожарные обнаружили на стенах дымохода жиры, что, по их мнению, и привело к быстрому распространению огня.
Более того, на первом этаже здания была установлена плита для приготовления мяса, однако она не была оснащена вытяжкой.
Что послужило причиной пожара на этот раз, выяснят специалисты.
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