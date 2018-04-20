Пожар в Институте микробиологии и биотехнологий АНМ (ВИДЕО/ФОТО)

UPDATE (13:45) – По последним данным, представленным новостному порталу Noi.md, пожар был локализован. В настоящее время около 100 пожарных и 14 пожарных машин сражаются с пламенем.

(13:08) – По словам Лилианы Пашкашу, опасности распространения возгорания пока нет. Пожарные работают в усиленном режиме. О жертвах пока не сообщается.

Полиция перекрыла движение по улице Академией на отрезке между Хынчештским шоссе и ул. Г. Асаки.

(12:32) - Пожар в одном из институтов Академии наук.

Институт микробиологии и биотехнологии Академии наук Молдовы был охвачен пламенем.

На место отправились 9 пожарные машины. По информации, предоставленной пресс-секретарем Лилианой Пушкашу, загорелась крыша здания.

Все люди были эвакуированы из здания. Пожарные работают над локализацией огня.

Новость дополняется.

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