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Очевидец: Служба 112 не приняла вызов о пожаре на Измаильской
20.04.2018

В социальных сетях женщина сообщила, что несколько раз звонила в единую службу 112, но так и не получила ответа.

По ее словам, она попыталась сообщить пожарным о возгорании, которое произошло на улице Измаильской в Кишиневе. Однако, ни одна из ее четырех попыток дозвониться до службы 112 не увенчалась успехом, сообщает tv8.md.

Редакция TV8 связалась со службой 112 и попыталась выяснить ее позицию по данному случаю. Оператор службы 112 принял звонок и попросил передать вопросы в письменной форме, заверив представителей редакции, что вскоре вернется с ответом. Ответ службы 112 будет опубликован сразу после того, как будет получен редакцией.

С 29 марта граждане могут обращаться в единую службу 112, если необходима помощь полиции, пожарных или скорой.

Впервые о внедрении единого номера экстренной помощи заговорили в 2012 году, когда министерство информационных технологий выдвинуло соответствующий проект. На его завершение в 2018 году из государственного бюджета было выделено 68 млн леев.

Фото: tv8.md.


 
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