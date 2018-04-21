Хаос и разруху в Молдове организовала нынешняя власть, - Тулбуре

Бывший посол Молдовы в ООН и Совете Европы Алексей Тулбуре заявил, что вся деятельность правительства Молдовы сводится к «реагированию» на сигналы из-за рубежа.

У членов правительства нет видения того, какой должна быть Молдова в будущем, куда она движется и для чего вообще существует. Об этом в эфире телеканала BTV эмоционально рассказал политический аналитик, бывший посол Молдовы в ООН и Совете Европы Алексей Тулбуре. По его мнению, нынешняя власть неспособна провести реформы.

- У этой власти нет видения страны, они вообще не знают, для чего эта Молдова существует и куда она движется! – утверждает Алексей Тулбуре. - У них очень хаотичные, бессистемные действия, это лишь реагирование на какие-то внешние сигналы. Вот приезжают из Европейского союза, говорят – у вас тут и там что-то не так, и эти судорожно начинают что-то делать. Плахотнюк выходит по вторникам и раздает ценные указания, а правительство «берет под козырек». Но каким это правительство видит, например, образование – спросите кого-то, никто не ответит! Каким видит наше здравоохранение? Какой видит нашу экономику? Что мы будем производить через пять, десять, пятьдесят лет? Каково наше место в мире? Какова наша экономическая и социальная ниша в международном разделении труда? Это вопросы, которыми никто не задается в так называемом правительстве!

Эксперт заявил, что власть и народ Молдовы сегодня существуют в разных мирах. И вследствие этого в стране усугубляется разруха.

- У меня вообще есть сомнения, что там есть какая-то программа, - сказал бывший посол Молдовы в ООН и Совете Европы. - Должно быть свое видение – что ты из этой страны строишь, как в этих процессах участвуют люди. У нас правительство само по себе, люди сами по себе, а политический класс занимается своими проблемами. Мы не участвуем, люди убегают, а правительство якобы что-то делает. Это ситуация разрухи!