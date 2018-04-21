Rogob покупает все акции универмага UNIC

Известная в Молдове мясоперерабатывающая компания ROGOB выступила с коммерческим предложением о покупке акций центрального универсального магазина Кишинева - UNIC.

Как сообщили корреспонденту агентства "ИНФОТАГ" в Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР), зарегистрировано тендерное предложение мажоритарного акционера UNIC - компании ROGOB - на выкуп 5 421 акций у остальных акционеров этого общества.

Как сообщало агентство ранее, компания ROGOB выкупила у государства мажоритарный пакет акций центрального универмага в объеме 85% на инвестиционном конкурсе, выступив в роли единственного покупателя данного актива. За пакет было уплачено 252,24 млн. леев. Собеседник агентства в НКФР сказал, что, согласно оферте на добровольную продажу акций, цена одной акции акционерного общества UNIC составляет 1020 леев. Предложение о выкупе акций по такой цене действительно на протяжении 30 дней.

Справка "ИНФОТАГ": Центральный универмаг Кишинева был сдан в эксплуатацию 30 апреля 1983 г. Его открытие власти советской Молдавии приурочили к празднованию первого мая. Торговая площадь универмага превышает 10 тыс. квадратных метров. Такой объем площадей позволяет универмагу ежедневно обслуживать до 100 тыс. покупателей.