P2P от Moldova Agroindbank – быстрый перевод с карточки на карточку

Клиенты BC „Moldova Agroindbank” SA могут переводить быстро и просто деньги родственникам и друзьям, в стране или за рубежом, непосредственно с карточки, без посещения филиалов банка.

MAIB запускает услугу для переводов P2P (person to person) – удобная альтернатива традиционным банковским переводам.

Услуга предоставляет возможность онлайн-перевода денежных средств, непосредственно с карточки MAIB на другой платежной карточке, выпущенной отечественным или зарубежным банком. Для проведения перевода, клиент должен знать лишь имя, фамилию и номер банковской карточки получателя.

Переводы могут проводиться между карточками Mastercard и Visa (в том числе Visa - Mastercard, Mastercard - Visa.), в леях, евро или долларах. Денежные средства переводятся моментально на карточку получателя, при максимальной безопасности. Необходимо отметить, что за переводы между карточками MAIB не взимается комиссия.

Услугой P2P от MAIB можно воспользоваться в режиме 24/24, при использовании любого устройства, подключенного к Интернету. Чтобы ознакомиться с новой услугой, предлагаем войти на страницу p2p.maib.md. Для получения дополнительной информации, обращайтесь в Call Center: 022 268 999 .