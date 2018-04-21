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Экономика
P2P от Moldova Agroindbank – быстрый перевод с карточки на карточку
21.04.2018

Клиенты BC „Moldova Agroindbank” SA могут переводить быстро и просто деньги родственникам и друзьям, в стране или за рубежом, непосредственно с карточки, без посещения филиалов банка.

MAIB запускает услугу для переводов P2P (person to person) – удобная альтернатива традиционным банковским переводам.
Услуга предоставляет возможность онлайн-перевода денежных средств, непосредственно с карточки  MAIB на другой платежной карточке, выпущенной отечественным или зарубежным банком. Для проведения перевода, клиент должен знать лишь имя, фамилию и номер банковской карточки получателя.

Переводы могут проводиться между карточками  Mastercard и Visa (в том числе Visa - Mastercard, Mastercard - Visa.), в леях, евро или долларах. Денежные средства переводятся моментально на карточку получателя, при максимальной безопасности. Необходимо отметить, что за переводы между карточками  MAIB не взимается комиссия.

Услугой P2P от MAIB можно воспользоваться в режиме 24/24, при использовании любого устройства, подключенного к Интернету. Чтобы ознакомиться с новой услугой, предлагаем войти на страницу p2p.maib.md. Для получения дополнительной информации, обращайтесь в  Call Center: 022 268 999 .


 
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