Габурич: Летом следующего года "Арена Кишинева" может быть завершена

Летом следующего года "Арена Кишинева" может быть завершена и доступна для организации событий. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

Министр отметил, что если все пойдет по плану, осенью этого года стены арены будут уже готовы. По его словам, компании, которая будет заниматься строительством арены, будет поставлена задача завершить работы в течение 12 месяцев. По словам министра, с момента, когда начнется строительство арены, она будет оказывать влияние на экономику страны. „Будут созданы рабочие места в районе Стэучень, речь идет об улучшении инфраструктуры”, - сказал Кирилл Габурич. По его словам, благодаря организации международных мероприятий будет развиваться туризм.

Министр говорит, что реализация этого проекта может стоить не более 40 млн. долларов. Арена будет построена в рамках государственно-частного партнерства. Кирилл Габурич отметил, что первоначально государство внесет сумму для начала строительства арены, которое будет завершено частным партнером и будет принадлежать ему до полного погашения затрат государством. Впоследствии "Арена Кишинева" станет собственностью государства.

Государственный секретарь Министерства образования, культуры и науки Игорь Шаров считает, что необходимость существования такой арены не должна быть поставлена под сомнение. По его словам, арена может вместить не только спортивные и культурные события, но и научные. Игорь Шаров заметил, что эта арена сможет вместить такие международные конкурсы, как Евровидение. „Мы говорим о многофункциональной арене, рассчитанной на 4100 мест, тысячу парковочных мест, обязательно с олимпийским бассейном, который должен соответствовать требованиям международных федераций, где можно будет проводить международные соревнования”, - заявил государственный секретарь.