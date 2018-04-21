Илья Тромбицкий: Молдавским чиновникам Днестр не нужен, они уедут в Швейцарию и будут там счастливо жить!

Самого известного в стране эколога исключили из комиссии по сохранению реки из-за «неудобных вопросов»

Исполнительного директора Международной ассоциации хранителей реки Днестр «Eco-TIRAS» правительство не утвердило в состав комиссии, которая должна была договариваться с Украиной в отношении совместного управления бассейном реки, в том числе, в отношении намерения построить не реке несколько ГЭС

Илья Тромбицкий, наверное, самый известный в стране эколог, который борется за Днестр, за то, чтобы Украины не строила на реке новых ГЭС. Но вот то, что произошло с исполнительным директором Международной ассоциации хранителей реки Днестр «Eco-TIRAS», похоже, выходит за все рамки.

Напомним, что после недавней встречи премьер-министра Молдовы Павла Филипа со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом в Еврокомиссию было направлено совместное заявление о проведении исследования влияния строящихся ГЭС на бассейн Днестра. Киев якобы твердо заверил Кишинев, что не построит ни одной ГЭС без нашего согласия и без экспертиз.

13 апреля правительство утвердило персональный состав молдавских представителей в комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна Днестра. Сопредседатель - госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Валентина Цапиш. Изначально для науки и НПО каждая страна должна была предложить по два члена с каждой стороны. НПО предложили, в том числе, и Илью Тромбицкого. Но правительство не утвердило главного защитника Днестра в состав этой комиссии, заменив его третьим представителем Академии наук.

-Это произошло потому что я задаю неудобные вопросы, - рассказал «Комсомолке» сам Илья Тромбицкий. - Более того, я упираю на то, что здесь есть теневые интересы. Украина очень заинтересована в аренде 19,22 гектара ключевого участка молдавской территории (половина плотины и весь молдавский берег, чтобы отделить Молдову от буферного водохранилища) и за это она готова на многое. С другой стороны, Молдова, как страна, заинтересована в том, чтобы эксплуатация днестровского гидроузла шла так, чтобы не нарушать экологические потребности реки. Украина собирается строить шесть ГЭС, которые тоже уменьшат сток воды. Поэтому я предложил правительству поменять аренду территории на пакет экологических обязательств Украины в отношении Днестра. Но Молдова предпочитает сдавать все это без того, чтобы выиграть максимально.

А зачем Украине эта аренда?

Для того, чтобы поднять уровень буферного водохранилища, который необходим для полноценного функционирования Днестровского гидроэнергоузла, в том числе ГАЭС. Это ключевой такой момент. Я предложил поменять аренду на то, чтобы Украины возмещала утраченные экосистемные системы Днестра, обеспечивала полноценные весенние попуски, обеспечивала минимальный уровень воды в Днестре в течение года ... Это немножко не выгодно энергетикам, но надо же идти навстречу хорошим соседям!

Вы думаете, Украина какие-то другие преференции предложила?

Украина может взамен этой аренда дать нам 25 предприятий на своей территории, которые и так наши, еще что-нибудь... И вероятно, кэш в карман. Это для нее более дешевый путь.

А разве наши государственные деятели не понимают, что страна может остаться без Днестра?

Судя по происходящему, им не нужен Днестр, они уедут в Швейцарию и будут там счастливо жить!