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Игорь Додон планирует встречу с лидером приднестровского региона
21.04.2018

Президент Игорь Додон планирует на следующей неделе встретиться с лидером приднестровского региона Вадимом Красносельским. Тема была затронута в пятницу, 20 апреля, в ходе встречи с послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным.

Пресс-секретарь главы государства Максим Лебединский сказал для IPN, что не может раскрыть темы, которые будут затронуты в ходе встречи. „Было бы неправильно анонсировать темы запланированных бесед”, - отметил советник президента.

Встреча запланирована на среду, 25 апреля. Аппарат президента объявит позже в пресс-релизе о месте проведения встречи.


 
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