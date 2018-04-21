Игорь Додон планирует встречу с лидером приднестровского региона

Президент Игорь Додон планирует на следующей неделе встретиться с лидером приднестровского региона Вадимом Красносельским. Тема была затронута в пятницу, 20 апреля, в ходе встречи с послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным.

Пресс-секретарь главы государства Максим Лебединский сказал для IPN, что не может раскрыть темы, которые будут затронуты в ходе встречи. „Было бы неправильно анонсировать темы запланированных бесед”, - отметил советник президента.

Встреча запланирована на среду, 25 апреля. Аппарат президента объявит позже в пресс-релизе о месте проведения встречи.