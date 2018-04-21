Как парламент Молдовы защитит медиапространство республики

Долгие дебаты, возражения, критика со стороны оппозиции и настойчивость большинства: парламент Молдовы принял решения, касающиеся медиапространства страны.

Молдавские депутаты утвердили национальную концепцию развития СМИ в республике. Данный документ поддержали 56 законодателей в 101-местном парламенте страны.

До сих пор в Молдове не было общего видения того, как в целом должны развиваться средства массовой информации. Концепция устанавливает нормативную базу для регулирования деятельности СМИ и направлена на обеспечение работы прессы, основанной на демократических принципах и в безопасном медиапространстве.

"Данный проект концепции подтверждает приверженность Республики Молдова к европейским ценностям, касающимся работы СМИ, а также обязательство создать благоприятную среду для работы в медиапространстве в условиях свободы, экономической и издательской независимости на благо каждого гражданина и общества в целом", — отмечено в пояснительной записке к документу.

Одна из статей концепции предусматривает применение инструментов для решения выявленных проблем путем постоянного совершенствования национальной правовой базы, в том числе, в смежных областях. Ежегодно правительство будет представлять отчет о результатах.

Кто оставил свой след?

Для реализации концепции потребуются финансовые ресурсы из государственного бюджета, от частных инвесторов и партнеров по развитию, особенно для поддержки региональных и местных СМИ.

В разработке концепции участвовали члены парламента, представители прессы, международных организаций и НПО.

Рабочая группа была создана в июне 2017 года по инициативе спикера парламента Андриана Канду при поддержке совместного проекта Европейского союза и Совета Европы "Продвижение свободы и плюрализма СМИ в Республике Молдова". Техническая поддержка представлена Freedom House, Internews и посольством США в Молдове.

Новый Кодекс телевидения и радио

На этом же заседании парламента Молдовы депутаты приняли в первом чтении новый Кодекс телевидения и радио.

Как заявил Канду журналистам, проект "отвечает последним европейским требованиям, после его утверждения в окончательном чтении у СМИ будет полгода, чтобы адаптироваться к новым правилам". По его словам, новый кодекс будет принят до конца летней сессии высшего законодательного органа.

Спикер парламента рассказал, что в разработке проекта приняли участие международные эксперты, которые приехали в Молдову, чтобы приблизить законодательство республики к европейским стандартам.

Документ предусматривает ряд новых положений о принципах, которых должны придерживаться поставщики медиа-услуг, в том числе: свобода выражения мнений, редакционная независимость, гарантия верности информации, защита несовершеннолетних и инвалидов, гендерный баланс, защита национального вещательного пространства, прозрачность собственности, защита журналистов, право на реплику и т.д.

Проект кодекса направят на анализ Совету Европы, ЕС и ОБСЕ, а также неправительственным организациям, в частности Freedom House.

Инициативу раскритиковали фракции оппозиционных партий, которые уверены, что документ будет "неэффективным и не соответствующим реалиям Молдовы".