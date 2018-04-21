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Экономика
ВОЗ предоставляет нашей стране 3,5 млн долларов
21.04.2018

Пациентам, нуждающимся в эндопротезировании и сердечно-сосудистых операциях,  вмешательствах, больше не придется ждать хирургического вмешательства долгие месяцы.  

В то же время Министерство здравоохранения внедрит новые методы минимально инвазивного лечения в кардиологии и нейрохирургии.

Для этих целей Всемирная организация здравоохранения предложила нашей стране 3,5 млн долларов.

В своем отчете за 2017 год Министерство здравоохранения утверждает, что приоритетом в текущем году является борьба с ростом заболеваемости неинфекционными заболеваниями.

Другая цель – решение проблемы нехватки медицинского персонала.


 
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