ВОЗ предоставляет нашей стране 3,5 млн долларов

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Экономика
Пациентам, нуждающимся в эндопротезировании и сердечно-сосудистых операциях, вмешательствах, больше не придется ждать хирургического вмешательства долгие месяцы.
В то же время Министерство здравоохранения внедрит новые методы минимально инвазивного лечения в кардиологии и нейрохирургии.
Для этих целей Всемирная организация здравоохранения предложила нашей стране 3,5 млн долларов.
В своем отчете за 2017 год Министерство здравоохранения утверждает, что приоритетом в текущем году является борьба с ростом заболеваемости неинфекционными заболеваниями.
Другая цель – решение проблемы нехватки медицинского персонала.
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