Преступный бизнес: как несколько молдаван зарабатывали миллионы

Молдавские правоохранительные органы накрыли деятельность преступной группировки, которая занимались контрабандой имплантатов и деталей зубных протезов в особо крупных размерах. Как отметили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам, товар закупался в Израиле, Италии, Китае, и Южной Корее, а затем перепродавался в частные стоматологические клиники по сниженным ценам.

По данным следствия, в 2017-2018 году члены формирования завезли в республику стоматологические изделия в обход таможенного контроля. При этом в счетах Invoice они указывали искаженные данные о стоимости товара.

В результате обысков, проведенных сотрудниками правоохранительных органов по нескольким адресам, обнаружены и изъяты более четырех тысяч имплантатов и стоматологических протезов, оценивающихся примерно в шесть миллионов леев, а также национальная и иностранная валюта на общую сумму в 1,1 миллиона леев.

Задержаны шесть членов группировки — жителей Молдовы, которые признали вину и сотрудничают со следствием. Согласно местному законодательству, им грозит от трех до десяти лет тюрьмы.